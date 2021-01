El Consell donarà 2.000 euros fixos a autònoms i firmes dels sectors afectats

Cada autònom i microempresa dels sectors més afectats per la crisi del coronavirus rebrà una quantia directa fixa de 2.000 per a evitar el tancament dels negocis viables a través de la línia d'ajudes Parèntesis, que s'incrementarà en 200 euros addicionals per empleat al seu càrrec fins a un màxim de 10.000 euros. Aquest programa ascendeix a 160 milions d'euros amb fons autonòmics (100 milions), provincials (36 milions) i municipals (24 milions). El nombre aproximat de beneficiaris ascendeix a 45.000 autònoms i 23.000 microempreses (fins a deu treballadors), amb uns 136.000 treballadors vinculats.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar ahir que el decret llei s'aprova hui divendres pel ple del Consell, després del que s'obri un termini de 15 dies perquè els ajuntaments presenten les seues sol·licituds. Serà executat pels consistoris com a institució més pròxima i permetrà cobrir les despeses corrents de les empreses des de l'inici de la pandèmia. La intenció és que les ajudes arriben “com més de pressa millor”.

Puig va avançar aquestes ajudes Parèntesi el dia en què van entrar en vigor les últimes restriccions “especialment doloroses” contra la pandèmia de Covid-19: el tancament total de l'hostaleria i el dels comerços a les 18.00 hores durant almenys 14 dies. La quantitat prevista s'ha incrementat dels 120 milions anunciats recentment a 160 milions, gràcies a l'aportació de 40 milions de la Generalitat, com va concretar la mesa institucional composta per les tres parts. Segons les previsions, a les empreses i autònoms dels municipis de la província d'Alacant els correspondran 65,36 milions, als de Castelló, 18,63, i als de València, 76.

Tots van per als sectors de l'hostaleria i restauració, allotjaments i activitats turístiques, esdeveniments i activitats culturals i recreatives. Aquests són els sectors que poden optar a les ajudes: hotels i altres allotjaments turístics, càmpings i aparcaments de caravanes, agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves; restaurants i llocs de menjar, provisió de menjars preparats per a esdeveniments, altres serveis de menjars i establiments de begudes i organització de convencions i fires; exhibició cinematogràfica, arts escèniques i activitats auxiliars, sales d'espectacles, instal·lacions esportives, clubs esportius, gimnasos, parcs d'atraccions i altres activitats recreatives i d'entreteniment.

Aquest fons de cooperació municipal “extremadament ambiciós” s'emmarca en el pla global d'ajudes Resisteix, que arriba a 370 milions després de l'últim augment de 40, amb diners per a compensar el tancament de negocis, pagar la Seguretat Social, treballadors en ERTO, oci nocturn i entreteniment i préstecs bonificats i participatius de l'Institut Valencià de Finances (IVF).

En la seua intervenció, Puig va insistir que la màxima prioritat és la superació de la pandèmia i la reactivació econòmica i social. “Si no hem vacil·lat a l'hora d'adoptar les restriccions, ara no ens ha de faltar determinació per a ajudar als afectats”, va recalcar, i va recordar que són treballadors i empreses que representen “la indústria de la felicitat quotidiana” des d'un xicotet bar de barri a un pub de la costa o un teatre.

Va prometre que intentaran arbitrar totes les ajudes possibles i “anar més enllà buscant els recursos d'on siga”, tant de fons propis com de l'Estat o de la UE. “No és temps de laments, sinó de solucions”, va afirmar, amb l'objectiu que cap negoci que en 2019 era viable acabe baixant la persiana definitivament.

Sense segona dosi a alcaldes

El cap del Consell ha donat instruccions a Sanitat perquè no s'administre la segona dosi de vacuna a aquells que han rebut la primera de manera irregular i incomplint els protocols, va informar Presidència. Entre ells, tres alcaldes socialistes suspesos de militància.