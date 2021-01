López (Cs) reconoce no tener constancia de si altos cargos de C-LM se han vacunado pero pide transparencia

"Les tengo que preguntar si hay algún miembro del Gobierno o alto cargo que se haya vacunado sin ser prioritario. Pregunten", decía López en las Cortes regionales este jueves, ante lo que la portavoz socialista, Isabel Abengózar, le retó a denunciar.

En una entrevista con Radio Castilla-La Mancha recogida por Europa Press, López ha dicho que a día de hoy "no hay suficiente información de la campaña de vacunación en la región" y la apuesta es "tener información para saber que se está cumpliendo el calendario y se respeta la estratificación de grupos de riesgo".

"No sabemos si están claros los grupos de riesgo. No sabemos si la Consejería lo tiene claro", ha apuntado López.

En todo caso, ha dicho que no tiene posibilidad de saber o de tener indicios de que alguien del Gobierno se haya vacunado. "Lo que sí que sabemos es que se han tenido que demorar vacunaciones y que el calendario previsto no se va a poder llevar a cabo por falta de unidades. No queremos ni vamos a tolerar que se quede sin vacunar ninguna de las personas que pertenece a grupos de riesgo y haya personas no incluidas en grupos de riesgo que estén siendo vacunadas".

A la pregunta de si se están saltando los protocolos, ha dicho que no puede saberlo, pero que la Consejería "tampoco lo sabe".

Ha citado el caso de la Gerencia de Albacete donde se han cambiado algunos de los grupos destinatarios de la dosis; al tiempo que ha hecho referencia a la intención del Gobierno de vacunar a personal docente, ante lo que ha pedido abordar el calendario de otra forma.

Además, ha avanzado que Cs tiene previsto elevar a todos los parlamentos autonómicos donde está presenta iniciativas "para garantizar transparencia e impulsar un código ético" de cara a "no permitir" que altos cargos se salten el protocolo.