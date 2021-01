Consulta el tarot de hoy: del 25 al 31 de enero y arcano de la semana

9 de espadas, El Loco, 5 de espadas, El Juicio, sota de espadas: Tenemos por delante una semana muy importante porque a todos nos va a traer de un modo u otro grandes cambios, novedades inesperadas y giros repentinos de nuestra vida, como nos indican El Loco y El Juicio que son las cartas dominantes en este tiraje. También las espadas en este caso no siempre serían anuncio de conflictos, adversidades o tensiones sino de pasión, movimiento y dinamismo. Para todos nosotros en algún ámbito de nuestra vida se rompe de forma repentina con un largo ciclo del pasado y se entra en otro que va a ser completamente distinto. Todo ello es para bien o incluso para muy bien aunque muchas veces no tendremos esa sensación. Cambiará nuestro escenario.

LUNES 25



Sota de oros, El Colgado, 3 de espadas: Este día anuncia problemas o inquietudes relacionadas con las finanzas u otros asuntos materiales. Quizás se retrase algún dinero que se estaba esperando o surjan complicaciones, o simplemente podríamos ponernos nerviosos sin que exista una razón de peso para ello. No obstante ese día convendría tener cuidado con el riesgo de engaños, estafas, timos o robos. Sorpresas o cambios inesperados relacionados con la situación económica o la vida profesional.

MARTES 26



10 de bastos, El Carro, 5 de espadas: Anuncia la victoria sobre grandes obstáculos o adversarios, asimismo será un día lleno de imprevistos o piedras en el camino aunque al final se despejarán con éxito. Aparecerán nuevos reveses o contrariedades según vaya avanzado el día pero del mismo modo se irán solucionando o apartando del camino. En día muy ajetreado en la vida profesional y quizás algo tormentoso o difícil en la vida íntima o familiar donde sí es posible que nos llevemos algún desengaño.

MIÉRCOLES 27



AS de bastos, 4 de espadas, Caballo de espadas: En lo esencial va a ser un día parecido al anterior aunque más dinámico, activo, audaz o batallador e igualmente con final feliz, logro de objetivos o superación de dificultades. Favorable para la actividad intelectual y física, para las relaciones y comunicaciones, viajes y todo lo relacionado con lugares lejanos. Sin embargo en la vida íntima y familiar es probable que el día no sea fácil y traiga discusiones o desencuentros con los seres más queridos.

JUEVES 28



5 de copas, La Muerte, 4 de espadas: Aunque en apariencia parece que podría ser un día muy malo sin embargo en realidad será todo lo contrario aunque no siempre lo veamos de este modo. En este caso La Muerte significa que se pondrá punto final a una etapa de dolor y sufrimiento o al fin nos libraremos de una gran carga. Muere una larga etapa de infortunio o sacrificio para nacer a otra mucho mejor, más feliz o de mayor realización. A veces pasará algo malo que luego nos llevará a algo muy bueno.

VIERNES 29



As de Espadas. La Rueda de la Fortuna, 2 de bastos: Para la gran mayoría este va a ser sin duda el mejor día de la semana o quizás el más feliz, en otros casos nos sentiremos bien porque las cosas saldrán del modo que deseábamos y tendremos alegrías o éxitos en la vida profesional o las finanzas. También este día las cosas nos saldrán mejor en los asuntos del corazón o tendremos esa sensación. En realidad sería la continuación del día anterior dando comienzo a una etapa vital mucho más positiva.

SÁBADO 30



El Colgado, As de Bastos, 7 de espadas: Este día las cosas no nos saldrán tan bien o no nos sentiremos tan cómodos, quizás el estado anímico este algo más bajo o las cosas no caminen del modo que nosotros deseábamos. De todos modos esto no significa que el día vaya a ser malo pero sí es probable que nos encontremos con algún obstáculo no deseado. En el amor en muchos casos la realidad se va a imponer sobre nuestros sueños y fantasías o vamos a descubrir facetas desconocidas en la pareja.

DOMINGO 31



3 de oros, caballo de espadas, 4 de copas: En general va a ser un día positivo y con predominio de la armonía aunque con altibajos emocionales o momentos de pesimismo o melancolía, la mayoría de las veces por la tarde y relacionados con la vida sentimental. Riesgo de altibajos, desencuentros o peleas con la pareja generalmente pasajeros pero que podrían amargar o estropear un día que parecía empezar bien. Favorable para los viajes y el contacto con la naturaleza aunque surgirán imprevistos.

ARCANOS MAYORES DEL TAROT: Nº 12 EL COLGADO



Astrológicamente esta carta se asocia con Piscis y Neptuno. Se trata de una carta difícil que sugiere sacrificio, impotencia, sumisión o infortunio. Invalidez o esclavitud, grandes limitaciones, estrecheces y sufrimientos, martirio, enfermedad crónica o paralizante. Reclusión, cárcel, hospital, monasterio o exilio. Condena y ajusticiamiento. Bloqueo, atasco, retraso o estancamiento. En el plano espiritual el ascetismo y la renuncia. Una gran carga sobre las espaldas.