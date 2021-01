El piropo de un espectador de 'La Resistencia' descoloca a David Broncano

Belén Aguilera y Lola Índigo fueron las invitadas encargadas de despedir la semana en La Resistencia, pero antes que de David Broncano pudiera entrevistarlas este jueves, algo le sucedió al presentador con una persona del público.

"Tengo una duda, alguien por ahí –refiriéndose a las personas que acudieron a ver el programa en las butacas del teatro Arlequín de Madrid, donde se graba el programa de Movistar- ha dicho una frase y una de las dos opciones que tengo ha tenido que ser", comentó Broncano.

Y continuó diciendo entre risas que "no sé si ha sido 'te como la polla' o 'me comes la polla', estaría bien saber la diferencia...". El presentador señaló hacia el fondo del teatro: "Ha sido por allí: Es cierto ¿no?".

Espectador de 'La Resistencia'. MOVISTAR

En ese momento, un joven elevó la mano: "¿Has sido tú?", preguntó Broncano, que no pudo evitar seguir riéndose por la ocurrencia del espectador. "Te honra que has levantado la mano para decir que habías sido tú".

"Dime: ¿Cuál era de las dos?", quiso saber el conductor del programa, a lo que el joven le contestó que se trataba de 'te como la polla', respuesta que gustó a Broncano y le respondió exclamando: "¡Y yo a ti también!", arrancando los aplausos de todo el público.

Eso sí, "por supuesto, en sentido figurado y siguiendo las normativas contra la covid-19", concluyó Broncano antes de dar inicio al programa y a la entrevista a la actriz y a la cantante.