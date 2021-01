La reacción de Arturo Valls al chiste de un concursante de '¡Ahora caigo!': "De lo mierda que es, me encanta"

El humor está garantizado cada tarde en ¡Ahora caigo! ya sea por los comentarios y bromas de Arturo Valls, por las caídas de los concursantes a través de las trampillas, o por los chistes que le cuentan al presentador.

Pero el de Pablo este jueves mezcló varios géneros en el mismo chiste que horrorizó y gustó al presentador a partes iguales, que no pudo evitar reírse. "Me gustaría contar uno", pidió el participante del concurso de Antena 3.

"Esto es uno muy exagerado que va a una farmacia y le dice a la farmacéutica que tiene un problema, que es muy exagerado. Esta le contesta que tiene unas pastillas que van perfectas para su problema. El exagerado afirma que las quiere y que le ponga 400.000... fin del chiste", explicó entre risas Pablo.

Pablo, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

Valls se quedó paralizado sin saber cómo reaccionar, aunque, finalmente, rompió a reír: "Me gusta, de lo mierda que es, me encanta. No tiene ninguna elaboración, era exagerado y pedía muchas, no hay ningún giro", afirmó el presentador.

El concursante intentó defenderse señalando que "de malo, es bueno", y añadió que "con los 100.000 euros del premio me gustaría pagar la hipoteca que pedí para comprar las pastillas", concluyó Pablo.

El concursante se enfrentó a Pol, el participante de la trampilla central, que logró eliminarle e hizo que Pablo cayera sin apenas poder despedirse: "Un saludo a mis amigos, que luego no me dejáis decir nada".