Vox celebra la admisión a trámite de su denuncia contra Juan Carlos Cabrera y anuncia nuevas pruebas

En un auto, según manifiesta Vox en una nota, el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla declara que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", por lo que el tribunal de justicia sevillano "abre diligencias contra la mano derecha del alcalde socialista de Sevilla, Juan Espadas".

De esta forma, el presidente de Vox en la provincia de Sevilla, Javier Cortés, ha declarado su satisfacción, aseverando que "es una magnífica noticia esta admisión a trámite de nuestra denuncia contra el concejal socialista Juan Carlos Cabrera por presuntos graves delitos, que sin duda refuerza nuestra confianza en una Justicia independiente y que vela por los derechos y libertades de todos los españoles".

En el mismo sentido, el portavoz provincial de Vox ha confirmado que la formación abonará los 1.600 euros que le ha impuesto el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla como requisito formal para poder personarse como acción popular en este caso abierto contra Cabrera. Además, ha anunciado que en los próximos días el equipo jurídico de la formación aportará nuevas pruebas al juzgado "que reforzarán aún más si cabe los cargos" contra el dirigente socialista.

Para concluir, Cortés ha lanzado un mensaje a todos los sevillanos para que "no cedan ante ningún chantaje ni presión por parte de ningún responsable político, sea del partido que sea, denunciando cualquier abuso de los que sean víctimas", y ha reafirmado su confianza en la Justicia, pues "por suerte aún en España hay tribunales libres e independientes, una de las pocas, si no la única garantía, que tenemos todos los españoles para que nuestras libertades y derechos no sean pisoteados por unos gobiernos que poco a poco nos están llevando a un escenario de tintes totalitarios inaceptable".