CCOO exige a la Consejería de Educación que asuma las competencias en materia de prevención

"No puede escudarse en la autonomía pedagógica y de gestión de los centros para escurrir el bulto y trasladar tal responsabilidad a los equipos directivos, que no han sido formados por la Consejería en materia de prevención", han señalado desde el sindicato.

CCOO se refiere al episodio surgido a raíz de un correo electrónico que la pasada semana envió el Área Sanitaria VII, con cabecera en Mieres, a los centros educativos en el que recomendaba el uso de mascarillas quirúrgicas o FFP2 por parte de profesores, no de tela.

La Consejería de Educación, según CCOO, no ha aclarado el "origen incierto" y la homologación de unas mascarillas que les suministraron a comienzos de curso, tres por cada docente. La aclaración por parte de la Consejería de Salud de que en el comunicado no se aludía a las mascarillas de tela blanca sino a mascarillas corporativas de los centros no ha convencido a CCOO. Así, tras realizar una consulta a los centros afectados, han comprobado que la mayoría no han realizado mascarillas corporativas.

"Parece claro que la Consejería de Salud pretende encubrir, con este comunicado, la cuestionable gestión de la prevención y salud laboral que está realizando la Consejería de Educación", advierten desde CCOO.

Según ha recordado la organización, la Consejería de Educación se negó a aceptar la propuesta que CCOO le realizó antes del verano de promover una compra centralizada de mascarillas "dejando a cada centro abandonado a su suerte".

CCOO denunció el pasado mes de octubre a la Consejería de Educación ante la Inspección de Trabajo porque el profesorado de educación infantil, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y de otras especialidades donde no es posible mantener la distancia de seguridad, no había recibido las mascarillas FFP2 que el propio protocolo de prevención aprobado por la Consejería de Educación preveía. "Sólo tras esa denuncia se distribuyeron de manera generalizada estas mascarillas entre el profesorado afectado", explican en la mencionada nota de prensa.