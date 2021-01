L'Audiència confirma el processament de Ciscar per utilitzar l'IVAM per a promocionar el seu fill

La secció segona de l'Audiència de València ha confirmat el processament de la qui fora directora de l'Institut Valèncià d'Art Modern (IVAM) Consuelo Ciscar per presumptament utilitzar el centre d'art per a promocionar la carrera artística del seu fill, Rafael Blasco, conegut com 'Rablaci'.