El arte y la cultura pop llega al Centro de Historias con la exposición "This is POP!"

Un total de 29 artistas están incluidos en esta exposición, figuras como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton, Peter Blake, Yayoi Kusama, Equipo Crónica, Equipo Realidad, Eduardo Arroyo, Rafael Canogar, Damien Hirst, Takashi Murakami, Jeff Koons, Yoshitomo Nara, Julian Opie, Mr., Shepard Fairey (Obey), Kaws, D'Face, Boamistura, entre otros.

El Pop Art aparece en Gran Bretaña a mediados de la década de los 50 y en los Estados Unidos a finales de esa misma década. Los artistas desafiaban la tradición, asumiendo que podían utilizar elementos visuales de la cultura popular y convertirlos en Arte.

Este movimiento artístico coincide con el fenómeno de la música pop de la década de los 60 y que estaba muy asociado con la moda y la imagen liberal del Londres de esa época, lo mismo pasaba con la sociedad americana y sus transformaciones culturales.

El más famoso artista americano Andy Warhol tenía un especial interés por las estrellas de cine y esa pasión se reflejó en su obra cuando empezó a crear retratos de Marilyn Monroe tras su muerte, en 1962.

SERIGRAFÍA

La técnica más utilizada por los artistas pop fue la serigrafía, procedimiento destinado especialmente para la producción masiva. Mediante la creación de pinturas o esculturas de objetos populares o estrellas de los medios de comunicación, el movimiento pop tuvo como objetivo difuminar los límites entre el arte "alto" y la cultura popular "baja" defendiendo el concepto de que no hay jerarquía de la cultura y que el arte puede tomar prestado de cualquier fuente.

Igualmente el arte urbano del siglo XXI se caracteriza por su heterogeneidad. Las intenciones de sus autores son muy diversas, no todos manejan el lenguaje de la subversión y la ironía, no todos tratan de incitar en el público reflexiones sociales ni políticas, pero sí que buscan llamar nuestra atención, al ocupar un espacio público no concebido inicialmente para albergar obras de arte.