CCOO califica de "intolerables" las condiciones en los colegios por las bajas temperaturas

En una nota de prensa, la organización sindical ha explicado que la necesidad de ventilar las aulas en pleno invierno para prevenir los contagios está generando "temperaturas no aptas" para la salud tanto de los alumnos como de los trabajadores de los centros escolares.

Según han indicado, entre las 08.00 y las 20.00 horas se han registrado temperaturas medias de 11 grados, lejos del intervalo térmico recomendado.

El sindicato ha alertado de que se está incumpliendo lo que marca la legislación en materia de condiciones ambientales en los lugares de trabajo.

En este sentido, CCOO ha reclamado que todas las aulas dispongan de medidores de CO2, termómetros, aparatos de purificación de aire portátiles con filtro HEPA H13 así como las herramientas necesarias para valorar las condiciones de salubridad en relación a temperaturas y Covid-19.

El sindicato ha pedido igualmente que se haga un esfuerzo para mantener las calefacciones de los centros educativos encendidas para garantizar "una temperatura mínima aceptable".

Según han señalado, la Conselleria de Educación, Universidad e Investigación no puede dejar de asegurar los recursos económicos necesarios para esta cuestión y si las empresas o las administraciones no pueden afrontar estas inversiones, debe plantearse la posibilidad de cerrar los centros en los que las condiciones "no se ajusten a lo que determina la legislación".

En definitiva, desde CCOO han considerado que las orientaciones y las recomendaciones dadas desde la Administración son "insuficientes" y que la solución definitiva es "el aumento de la inversión en el sistema educativo".