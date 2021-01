Arranz: "Si una persona tiene síntomas de gripe, no tiene gripe, tendrá Covid"

En una rueda de prensa para actualizar los datos de incidencia de la pandemia en Baleares, el doctor Arranz ha recordado la necesidad de extremar las precauciones y no descuidar la presencia de síntomas, aunque sean leves.

"Hay personas con síntomas leves, como una tos muy ligera, que creen que eso no será Covid, será otra cosa, pero es Covid, porque es lo que ahora tenemos. Si una persona muestra síntomas de gripe en estos momentos, no tiene gripe, tendrá Covid y tiene que quedarse en casa y no volver al trabajo o a una comida", ha recalcado.

Arranz ha insistido en la atención a los síntomas en relación a un brote detectado en Formentera a raíz de una comida familiar el Día de Reyes.

Según ha explicado, en pocos días se sucedieron dos comidas familiares a pesar de que a raíz de la primera ya se habían detectado positivos. Además, ha añadido, algunos con síntomas leves volvieron a sus lugares de trabajo.