Cvirus.- València ofereix els seus espais per a la vacunació general i ajorna activitats organitzades pel consistori

A més, el Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL) de València ha acordat aquest dijous l'ajornament de totes les activitats autoritzades i organitzades pel consistori, així com els mercats ambulants extraordinaris, inclòs el Rastre, segons ha informat l'Àrea de Protecció Ciutadana.

El CECOPAL s'ha reunit de nou, presidit per Ribó, davant la situació "excepcionalment greu" que pateix la ciutat per l'increment de casos de covid-19 en els últims dies. En la reunió, s'han adoptat aquestes decisions, s'ha garantit el subministrament de tots els servicis essencials que presta el consistori i s'han acordat mesures perquè totes les instal·lacions municipals essencials "tinguen garantit també el seu funcionament".

Segons ha precisat l'alcalde, durant la sessió s'ha acordat que l'Ajuntament suspendrà les activitats que generen concentracions de persones en les seues instal·lacions "amb l'objectiu de convertir aquestes dependències en espais de màxima seguretat per a la ciutadania i el personal municipal".

Per a contribuir a frenar l'expansió de la pandèmia, l'Ajuntament ha decidit també la suspensió de mercats extraordinaris i el rastre, així com altres activitats no essencials organitzades i autoritzades pel consistori, com per exemple les carreres ciclistes previstes.

A més, s'ha decidit el canvi dels torns de la Policia per a minimitzar el risc de contagi i l'impuls el teletreball entre la plantilla municipal.

L'alcalde, que ha posat a la disposició de la Generalitat els espais municipals para quan comence el procés de vacunació general, ha informat de l'anul·lació de les activitats d'oci i formació -a excepció d'aquelles que es puguen desenvolupar en línia- dels Centres de Joventut, que solament romandran oberts per a atendre la ciutadania.

BIBLIOTEQUES, MUSEUS I MONUMENTS

"També reduïm l'activitat en les Biblioteques i les alcaldies de poble estaran operatives per a qüestions administratives i amb cita prèvia", ha afegit Ribó.

Quant als museus i monuments de les regidories de Patrimoni i Recursos Culturals i de Cultura Festiva tancaran els dilluns fins a una altra orde com a mesura de precaució.

Aquesta decisió s'ha pres per a minimitzar el risc de contagi entre el personal d'atenció al públic, ja que en aquesta jornada, per raons organitzatives, era necessari modificar el lloc de treball habitual d'alguns treballadors i s'havia de trencar els grups bambolla que s'havien creat entre el personal dels museus. La mesura es revisarà periòdicament i, quan canvie la situació sanitària, s'estudiarà tornar a obrir els centres els dilluns.

"ELS SERVICIS ESSENCIALS QUEDEN GARANTITS"

Per la seua banda, el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha qualificat de "crítica" la situació generada pel coronavirus i ha fet una crida al compliment "estricte de les mesures aprovades per les autoritats sanitàries per a revertir la greu situació en la qual ens trobem".

Segons Cano, el CECOPAL "ha acordat les mesures necessàries per a garantir que tots els servicis municipals essencials queden garantits a pesar de l'alta incidència del virus en la ciutat".

"La situació és crítica a tota la ciutat i exigeix mesures excepcionals com l'ajornament de totes les activitats que organitza o autoritza l'Ajuntament de València", ha manifestat Cano, que ha reiterat la seua crida a tota la ciutadania perquè complisca "estrictament totes les recomanacions que han indicat les autoritats sanitàries per a revertir com més prompte millor aquesta greu situació". Segons l'edil, l'equip de govern "no té més objectiu que el de protegir tota la ciutadania i en eixe objectiu s'està deixant la pell".