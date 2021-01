El Port de València tancarà les seues tres terminals de contenidors aquest divendres pel temporal de vent

Així ho ha anunciat l'Autoritat Portuària de València (APV) a través de les seues xarxes socials, en les quals ha avançat que, si l'oratge ho permet, les terminals reprendran la seua activitat dissabte en horari habitual.

Segons el 112, la borrasca 'Hortense' deixarà en la Comunitat un temporal de vent de ponent amb ratxes d'entre 90 i 100 quilòmetres per hora. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat preveu per a aquest divendres risc de nivell groc per fenòmens costaners a Castelló, València i Alacant, així com per vents en el litoral sud d'Alacant.

Durant la jornada d'aquest dijous, s'han registrat ratxes de vent de 71 quilòmetres per hora en l'Aeroport de València; 60 km/h a Vilafranca; 59 km/h a Alcoi i Utiel; 58 km/h a Xàtiva; 56 km/h a València (UPV); 55 km/h a Llíria i València; 54 km/h a Fredes i Montanejos i 52 km/h a Bicorb i Xelva.