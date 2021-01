C-LM confía en que los casos bajen tras el descenso del índice reproductivo del virus de 1.066 a 556 casos

En el debate parlamentario en las Cortes regionales ha señalado que con estos datos del índice reproductivo, hay que ver "si se cumplen las estadísticas", porque "seguramente" baje el número de casos.

Desgranando algunos datos, ha precisado que en la región hay una ocupación de camas UCI del 37% con 172 puestos ocupados cuando hay 462 a disposición de los ciudadanos, y un cuarto de camas ocupadas de hospitalización ordinaria, 1.400 de las 5.257 disponibles.

"El dato más doloroso" es el de los fallecimientos, ha afirmado Fernández, que ha recordado que durante el último mes y durante la última semana han crecido más de lo que estaban aumentando.

En camas de críticos, la región pudo dotarse de 535 puestos de atención a estos pacientes, y en la primera ola se partió de 164 de estos puestos. Ahora se parte 172 puestos, se puede llegar a los 462 puestos y están dispuestos a llegar los 535 de la primera ola. "Tenemos un montón de respiradores guardados por si fuera necesario", ha aseverado Fernández.

HOSPITAL DE TOLEDO

Ha mencionado de manera específica que en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo este miércoles ingresaron 918 personas, de los cuales el 51% no eran COVID, mientras que en la primera ola el 98% de los ingresos eran por coronavirus.

En las urgencias, ingresaron 110 personas, de los cuales 83 no pertenecían a diagnóstico por coronavirus. La media de esta semana en las urgencias han sido de 327 pacientes, mientras que en 2020 fueron 527. "Los pacientes COVID que vienen necesitan estudios más alargados, tardan mucho más en darse de alta".

VACUNACIÓN

Respecto a las peticiones previas de los grupos para aumentar el ritmo de vacunación, el consejero de Sanidad ha defendido que no se pueden poner "vacunas que no hay" y ha puesto en valor que Castilla-La Mancha está en disposición de poner 15.000 diarias. "¿Pretenden que García-Page fabrique las vacunas?", ha preguntado de manera irónica.

Asimismo, ha mencionado que su homólogo en la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado este jueves que su región no dispone de más dosis, por lo que van a tener que suspender la vacunación. "De esto no me alegro, le llamaré y intentaré ayudar si puedo" ha reaccionado Fernández.

NÚÑEZ OFRECE ACUERDO AL PSOE

El presidente del PP, Paco Núñez, ha subido a la tribuna en el segundo turno de intervención del Grupo Popular, y ha ofrecido un acuerdo al PSOE para que entre todos los diputados de las Cortes pidan de "manera inminente un sistema de test masivos, que se rehaga el plan de vacunación o que se intensifique este plan".

Asimismo, los 'populares' proponen en su propuesta de resolución que se incremente la contratación de profesionales sanitarios y que de manera urgente se abra el nuevo hospital de Toledo.

De su lado, el parlamentario del PP Juan Antonio Moreno Moya ha acusado al presidente Emiliano García-Page de "hacerse el traje solo", con declaraciones desafortunadas sobre el Hospital Virgen de la Salud de Toledo. "La jactancia es la peculiaridad característica de Page", ha criticado.

CS PREGUNTA POR VACUNACIÓN EN POLÍTICOS

La diputada de Cs Úrsula López ha demandado información en cuanto a la vacunación en Castilla-La Mancha y si hay algún político en la región que se haya vacunado o miembros de libre designación, así como cuándo se va a vacunar a los profesionales de la sanidad privada o si hay personal como celadores o administrativos que se van a vacunar al mismo ritmo en todas las gerencias.

Ha reprochado al Gobierno regional la "situación insostenible" en cuanto a ritmo de contagios e incidencia acumulada -"135.000 infectados y 1.066 contagios por cada 100.000 habitantes en la región- un "dato muy alarmante", a lo que se suma una "política de ocultación de datos".

Tal y como ha demandado la diputada de la formación naranja y como recoge su partido en su propuesta de resolución ha reclamado que las Cortes insten al Gobierno regional a informar a través del Portal de Transparencia de Castilla-La Mancha de la situación real de la pandemia en atención hospitalaria, vacunación, situación de los centros educativos, y situación epidemiológica local "a través de una política efectiva de datos abiertos".

En su propuesta de resolución Cs ha recogido su idea de "confinamiento inteligente", la petición para "acelerar el Plan de vacunación efectivo que se desarrolle las 24 horas del día para alcanzar lo antes posible al 100% de la población candidata a ser vacunada", implantar una política de test masivos de detección de portadores asintomáticos, reforzar una política de comunicación efectiva o favorecer el teletrabajo en la administración pública y en las empresas privadas, así como establecer una política de ayudas directas a los sectores afectados por las restricciones planteadas".

PSOE: "PP VA AL OLOR DEL DOLOR"

La diputada socialista Ana Isabel Abengózar ha acusado al PP de ir "al olor del dolor" y de pedir cosas contradictorias, cuando reclaman que abran el nuevo hospital de Toledo porque el Hospital Virgen de la Salud de Toledo está en mal estado y en Ciudad Real piden que se abran hospitales "que tienen aluminosis".

"¿Tu verdad? No, la verdad; y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela", ha dedicado Abengózar a Núñez, utilizando las palabras del poeta Antonio Machado.

Los socialistas promueven en su resolución una valoración "muy positiva" del nuevo escenario que abre la vacunación de la población frente a la COVID-19, confiando en su valor y pidiendo a la población "ánimo y resiliencia durante los meses venideros hasta que nos encontremos en una nueva situación de control definitivo de la pandemia".

Asimismo, ponen en valor "el esfuerzo inversor y de planificación realizado del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para establecerplanes de contingencia en la red hospitalaria de la región, asegurando la equidad de acceso y seguridad a sus servicios, incrementando losrecursos de atención disponibles, especialmente en camas de críticos triplicando su disponibilidad y asegurando la capacidad asistencial en todos los hospitales de la región".

Tras la votación, solo ha quedado aprobada la propuesta de los socialistas, con los votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. Por el contrario, las propuestas de PP y Cs han sido rechazadas -tras el rechazo de la mayoría socialista- a pesar de que diputados 'naranjas' y 'populares' han votado a favor de sus respectivas posturas.