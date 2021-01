El Consell Valencià de la Joventut diu que l'oci educatiu és "segur" i demana un "tracte igualitari"

20M EP

El Consell Valencià de la Joventut assegura davant de la Covid que l'educació no formal és "un espai segur" i reclama "un tracte igualitari per a l'oci educatiu per part de les institucions públiques", així com que es reconega "la contribució del sector durant la pandèmia en la conscienciació, control i acompanyament" dels xiquets i adolescents.