La direcció d'Unides Podem es reunirà dimarts enmig del debat sobre el canvi de síndica

Segons fonts de Podem, partit liderat per Lima des de fa mesos, aquesta assistirà a la trobada atenent la petició de Davó que el canvi no s'aborde fins que no estiga la resolució de Garanties, "en honor de la concòrdia i per a donar una segona oportunitat a totes les diputades perquè complisquen amb el mandat d'UP".

Davó, per la seua banda, insisteix que el procés ha de garantir "uns mínims democràtics" i assegura que acatarà la decisió de l'òrgan nacional sobre la votació del seu cessament "en un sentit o en un altre". "Siguem responsables", defèn en declaracions a Europa Press.

Fins aleshores, valora positivament que les representes de Podem i Esquerra Unida hagen acceptat esperar uns dies perquè "s'havien entossudit a fer una reunió de grup sense respectar els procediments formals".

L'encara síndica assegura que és coherent amb la seua postura i que la reunió de dimarts es farà amb les garanties democràtiques suficients, un dia després que tant ella com els seus diputats afins (Beatriu Gascó, Irene Gómez i Ferran Martínez) presentaren un escrit per a advertir que la reunió convocada pels de Lima per a aquest dijous "mancava de validesa".