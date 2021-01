Consell estudia la fórmula para limitar las reuniones a un grupo de convivencia con la mayor seguridad jurídica

Puig, en rueda de prensa para explicar las ayudas a los autónomos", ha señalado al respecto que el fondo de la cuestión "no hay diversidad de opiniones" sobre la conveniencia de aprobar esta medida porque "hay una visión clara" de "intentar limitar al máximo los contactos sociales y familiares" que es donde se produce el 60% de los contagios.

No obstante, ha señalado que en estos momentos se está estudiando cómo sustanciar esta medida en el decreto de Presidencia para aprobar las nuevas restricciones con "la máxima legalidad jurídica".

"Pero -ha insistido- no hay ninguna diversidad de opiniones en el fondo, que es que tenemos que poner todos los mecanismos para reducir al máximo este tipo de actividades que acaban siendo foco de contagio".

No obstante, ha recalcado que en el "ámbito domiciliario hay una responsabilidad absoluta" porque "es obvo que no va a haber un polícia dentro de cada casa y no podemos pedir a las fuerzas de seguridad lo que no pueden hacer".

Por ello, ha insistido en reclamar corresponsabilidad social porque en este "momento álgido de la pandemia es la única manera de pararla y que no haya contagios".