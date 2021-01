MÉS y PI instan al Parlament a que presente un recurso de inconstitucionalidad contra los PGE porque "incumplen" el REB

Las tres formaciones han registrado este jueves una petición de un pleno extraordinario para votar esta iniciativa, que tiene el objetivo de aplicar el REB para "terminar con la discriminación estructural de Baleares".

En una rueda de prensa, el portavoz adjunto de El PI, Josep Melià, ha considerado que la normativa del REB es "papel mojado", pues estas tres formaciones aseguran que el archipiélago recibe hasta 30 puntos porcentuales menos de financiación que otras comunidades autónomas. Además, ha criticado que "el Estado lleva años maltratando a Baleares".

Por su parte, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha considerado que una financiación "más justa" haría posible "afrontar la crisis actual desde otra perspectiva". Asimismo, ha reiterado la necesidad de "revertir esta situación que limita e impide diversificar el modelo productivo de Baleares".

"Es hora de terminar con el doble discurso de los partidos estatales y darle la vuelta a la situación de infrafinanciación crónica que sufre Baleares desde hace décadas", ha manifestado Ensenyat. "Siempre nos toca lo de los demás y un poco menos", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha recordado que la Constitución indica que las circunstancias de la insularidad "se tienen que entender de forma particular", lo que "se traduce como un REB que garantiza inversiones". En este sentido, considera que estas ayudas "no están contempladas en los PGE".

"Conocemos las dificultades técnicas para que prospere este recurso, pero creemos que hace falta llegar hasta el final para que el Gobierno sea consciente de la indignación de los ciudadanos de las Islas", ha concluido Castells.