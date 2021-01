Etopia impulsa proyectos para la eliminación de la brecha digital en los distritos

El proyecto comienza en La Almozara por motivos de cercanía, pero desde la Fundación y la Consejería de Economía, Innovación y Empleo, la apuesta es seguir desarrollando actividades en otros barriosde la ciudad.

"Necesitamos bajar la tecnología a los barrios, acercarla a la ciudadanía, implicar a los ciudadanos, y la mejor manera es hacerlo de la mano de aquellos que están impulsando proyectos desde estas instalaciones a través de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento", ha concretado la consejera del ramo, Carmen Herrarte.

Estas declaraciones las ha realizado la consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo en el transcurso de la presentación de la nueva temporada de proyectos de Etopia, junto al nuevo director de la Fundación, Daniel Sarasa.

El director ha resalto la importancia del proyecto de acercar las nuevas tecnologías a los barrios con un formato de experimentación en La Almozara, "de inmersión para trabajar con las diferentes asociaciones y colectivos que conviven en esta zona". "Lo hacemos primero en este barrio porque es el que nos acoge. En próximos años queremos centrarnos en Delicias, que es más grande, pero sin excluir otros con los que podamos ir realizando puntualmente acciones para ir eliminando la brecha digital existente", ha concretado Sarasa.

LABORATORIOS CESAR

En este 2021 también se va a potenciar el carácter innovador de Etopia y de su ecosistema emprendedor para impulsar la producción de soluciones innovadoras para el comercio local, fuertemente castigado por las restricciones Covid.

Además, a lo largo de toda la programación del centro, se hará particular énfasis en las tecnologías de Inteligencia Artificial. Durante todo el año los Laboratorios CESAR en Etopia van a mantener sus sesiones abiertas, favoreciendo el acceso a sus instalaciones de la ciudadanía y de los colectivos de la ciudad.

Etopia continuará, gracias al trabajo conjunto con el CIEM y LaTerminal, consolidándose como punto de encuentro de emprendedores y profesionales del sector de las industrias culturales y creativas, el entretenimiento digital y las empresas de base tecnológica.

PROYECTOS EDUCATIVOS

El segundo trimestre del año se abrirá con uno de los proyectos educativos estrella para adolescentes. Las aulas de tecnología, sonido y biología DIWOK (Do It With Other Kids) abrirán sus puertas un día a la semana para que los adolescentes de 14 a 18 años impulsen sus propios proyectos de forma colaborativa asesorados por profesionales.

La primera parte de la programación cerrará con las colonias de verano Etopia Kids. El programa educativo, dirigido a niños de entre 6 y 13 años, recapitula en las vacaciones de verano seis itinerarios de formación las disciplinas creativas y tecnológicas que trabaja durante todo el año, incluyendo la citada Inteligencia Artificial.

Como novedad, la colonia aumenta de un 10 a un 15 por ciento sus becas como medida de accesibilidad a este proyecto educativo, ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa.

PROGRAMACIÓN ETOPIA 2021

Las actividades culturales se inician este jueves, 21 de enero, con la apertura de la exposición VisionrIAs y su programa cultural asociado, que forman parte de un ciclo de tres años (2019-2021) dedicado a la Inteligencia Artificial, organizado por la Fundación Zaragoza Ciudad delConocimiento como socio del Laboratorio Europeo de Inteligencia Artificial.

Para la ocasión, se ha invitado a diez artistas internacionales, cuyas obras se sitúan en los campos del arte generativo, la robótica y el trabajo con inteligencias artificiales. La exposición muestra piezas como un robot que retrata al visitante gracias a técnicas de "machine learning", o la generación automática de nuevos grabados inspirados enel ser pictórico de Goya.

Siguiendo con proyectos expositivos, el hall de Etopia acogerá en febrero la exposición New Ego. La muestra, comisariada por Laura Baigorri, exhibe obras que, por un lado, reivindican la relevancia de los contenidos relacionados con el cuerpo y la identidad y, por otro, se configuran a través de medios tecnológicos.

También en febrero, se lanzará un nuevo podcast que promueve e impulsa la programación cultural online iniciada en 2020. Efluxión es un programa conducido por María del Castillo sobre cultura contemporánea,una constelación de conocimientos expandidos en las ondas de la radio web que orbita en torno a los ámbitos de interés de Etopia.

Durante el mes de marzo, Etopia estrenará un ciclo de música y visuales con artistas referentes a nivel nacional y verá la luz el resultado expositivo del trabajo en residencia de la videoartista Marta L. Lázaro.

En mayo, con la Inteligencia Artificial como tecnología clave, se pondrán en marcha las jornadas de divulgación Conocimientos Híbridosdesde el punto de vista científico y humanista. En las mismas fechas, por primera vez, la convocatoria de videoarte Creative Screens amplía su marco de acción de las escuelas de arte a todo Aragón.

Un premio con dotación económica que pretende dar cabida a todo eltalento local en ese soporte de exhibición único y singular que es la fachada media de Etopia.