El romántico 'look' de Lady Gaga durante su actuación en la investidura de Biden estaba cargado de detalles simbólicos

Lady Gaga emocionó a todos con una gran actuación en la ceremonia de investidura de Joe Biden. La cantante, que siempre ha mostrado su apoyo al nuevo presidente de Estados Unidos, interpretó el himno nacional estadounidense enfundada en un vestido que quitaba el aliento al mismo tiempo que generaba un diálogo en las redes sociales.

El diseño, creado por la firma Schiaparelli Haute Couture, no pasó desapercibido gracias a u voluminosa falda roja y el gran broche de una paloma en una chaqueta entallada de cachemir azul marino.

Lo que no muchos saben, es que todo el look de la cantante estaba pensado al milímetro y cargado de simbología, como el espectacular broche, que lejos de ser un sinsajo como se especulaba en Twitter, se trata de la clásica paloma de la paz con un significado muy profundo detrás.

Con este gesto, la cantante quería transmitir la llegada de la paz, la concordia y la unión tras la salida de Trump del poder, a la vez que la resistencia del pueblo estadounidense durante ese periodo de la historia.

De esta forma, Gaga buscaba dar carpetazo a los múltiples conflictos y a la crispación de su anterior presidente, dando paso a una era más pacífica.

Pero este no ha sido el único mensaje que la cantante neoyorquina ha mandado con su look, y es que los colores de su vestido no estaban ahí por casualidad. Junto con su pelo platino, el azul de la chaqueta y el rojo de la falda rememoran los colores de la bandera de Estados Unidos.

Gaga lanzaba mensajes incluso con su peinado, dividiendo su cabello en dos partes para después reconciliarlas a modo de corona entretejida con una cinta negra anudada en la nuca. La cantante terminaba escenificando la unión de los dos Estados Unidos políticos con dos amapolas rojas en el cierre de la cinta, a modo de guiño por un futuro pacífico.