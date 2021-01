Después de conquistar la gran pantalla en la película 'Roma', Yalitza Aparicio se atreve con la música

Yalitza Aparicio, se dio a conocer en el mundo del cine gracias a su trabajo en la película Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón. Fue nominada a los premios Oscar el año pasado y participo en eventos como los Latin Grammy como presentadora.

Hoy en día sigue cosechando éxitos profesionales, no solo participará en la serie documental Peace Peace Now Now, ahora, se ha lanzado como cantante con un tema muy especial.

La actriz mexicana junto con la banda brasileña de reggae Natiruts y el músico jamaicano Ziggy Marley han lanzado el éxito musical América Vibra, que envía un mensaje de unión para los pueblos de América Latina.

El tema, que está en tres lenguas distintas se publicó el pasado miércoles, coincidiendo con la investidura de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos.

“No queremos muros. Nosotros somos puentes”, así comienza la mexicana antes de que Marley y el vocalista de Natiruts Alexandre Carlo canten sobre la justicia social y la conservación del medio ambiente en inglés y portugués, respectivamente.

Para ella ha sido todo un reto, como ha contado a la agencia AP vía Zoom desde la Ciudad de México: "fue experimentar otra fase y descubrir qué pasaba (...) Lo que me atrajo de este proyecto es el mensaje que transmite... la intención de compartirle al mundo algo tan importante que es la unión, y qué mejor que hacerlo a través de la música".