Barcelona reduce 16 puntos la brecha digital en hogares de renta baja en cuatro años

Barcelona ha reducido 16 puntos la brecha digital en hogares de renta baja en cuatro años. Durante este periodo de tiempo, estos hogares han incrementado su nivel de conexión a Internet del 75 al 91%. Sin embargo, aún hay seis puntos de diferencia con las rentas más altas (91% vs 97%)

Estos datos se extraen del informe 'La brecha digital en la ciudad de Barcelona' que ha presentado este jueves la teniente de alcaldía de Agenda 2030, Transición Digital, Deportes y Coordinación Territorial y Metropolitana del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet.

La encuesta muestra que el 92% de la población de Barcelona tiene conexión a Internet y que, entre el 8% de hogares que no disponen de ella, un 55% están formados por personas de más de 74 años.

Entre el 8% de los domicilios que no tienen conexión, un 12% afirma que no puede pagarla, lo que representa el 1% del total de encuestados. Por otra parte, el 32% no tiene Internet porque no sabe utilizarlo y el 33% porque directamente no lo utiliza.

Número de dispositivos

En cuanto al número de dispositivos en los hogares, en los de renta más alta, la media es de 6 (2,3 por persona), mientras que en los domicilios con un nivel de renta más bajo, la cifra desciende hasta los 4,8 (1,9 por persona).

El informe muestra que los dispositivos móviles y táctiles tienen una distribución más equilibrada entre la población que los ordenadores portátiles o de sobremesa, que tienen una mayor presencia en los hogares donde hay estudiantes y personas ocupadas.

Bonet ha señalado que este dato "influye en el confinamiento, cuando los últimos (los ordenadores) son más adecuados para teletrabajar o estudiar en casa".

El 56,3% de las personas de zonas de renta baja no pudo teletrabajar

En este sentido, el estudio muestra que casi un 59% de las personas ocupadas han podido desarrollar su actividad laboral a distancia, pero cerca del 39% no pudieron teletrabajar porque "su trabajo no se podía hacer a distancia".

En las zonas de renta más baja, el porcentaje de personas que no pudieron teletrabajar se eleva hasta el 56,3%, a diferencia de las zonas de renta alta, donde sólo el 24% se encontró en esta situación.

Más dificultad para seguir las clases entre las rentas bajas

En cuanto a la educación a distancia, un 73,2% de los menores de 16 años escolarizados han podido seguir sus estudios de manera telemática durante el confinamiento, según han declarado los encuestados que conviven en el mismo hogar, y un 26,8% no ha podido hacerlo.

Casi la mitad de los estudiantes que no han seguido la educación a distancia afirman que su escuela no había ofrecido educación telemática, un 16% tuvo problemas de conectividad -un 9% por falta de dispositivos y un 7% porque no tenía una conexión con suficiente calidad- y un 19% alega falta de tiempo o de formación por parte de sus familiares.

En los hogares de renta baja, el porcentaje de estudiantes que no ha seguido la educación en línea por no tener dispositivos suficientes, no disponer de buena conexión o no tener la formación necesaria supera el 50%. En los tramos de renta más altos, en cambio, estos motivos sólo representan el 20-22% de las respuestas.

Por otra parte, en estos tramos de renta media y alta, el motivo principal que se alega es que la escuela no ofreció educación en línea. Además, el 25% considera que no ha tenido tiempo para hacer el seguimiento de la educación de sus hijos.