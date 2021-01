Junta suspende los servicios presenciales de los 47 centros culturales de gestión autonómica de CyL

Así lo ha anunciado el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, en línea con el anuncio del vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, del cierre de la actividad presencial de sus centros oficiales, la celebración de reuniones de forma telemática y el fomento del teletrabajo ante la propagación de la tercera ola de la pandemia.

Ambos han comparecido junto con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno reunido este jueves.

En concreto, Javier Ortega ha recalcado que se continuarán ofreciendo servicios digitales y las bibliotecas mantendrán abierto el servicio de préstamo bajo demanda.

En cuanto a la programación cultural programada, se mantendrá el formato 'streaming' para mantener actividad programada para el mes de enero, la cual el consejero ha defendido como "diversa, gratuita y de calidad". De esta forma, se mantendrán los contratos existentes con empresas a fin de apoyarlas económicamente y garantizar "los derechos culturaes de los ciudadanos" gracias a las herramientas digitales.

Tras reconocer el "esfuerzo" del sector cultural, uno de los "más golpeados", para poder "salvaguardar la vida de los ciudadanos", ha agradecido su "impagable" labor en esta crisis.

Javier Ortega ha abogado, asimismo, por la suspensión de los servicios cultures presenciales del resto de archivos, bibliotecas, teatros o museos de la Comunidad que no dependen de la Junta, al tiempo que han solicitado a la Fundación Patrimonio Natural la suspensión de los servicios presenciales de las Casas del Parque.

En concreto, el consejero ha rogado "encarecidamente" al resto de administraciones que supendan este servicio presencial dadas las "posibilidaes digitales" de que se disponen.

En cualquier caso, Javier Ortega, ha subrayado que el debate "no es si la cultura es segura o no, o si es esencial o no", sino la necesidad de "reducir el contacto social". "La cultura es segura, lo que no es seguro es el contacto social", ha recalcado el consejero, quien ha añadido que "sólo es insegura" en regímenes dictatoriales con censura.

"Estamos en una pandemia, a veces se nos olvida", ha añadido Ortega, quien ha insistido en que la suspensión presencial de la actividad cultural va acompañada de una adaptación digital a través de distintas plataformas para no dejar de prestar el servicio a los ciudadanos.