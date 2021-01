Unas mil personas se concentran ante la plaza del Ayuntamiento al grito de 'Linares no se cierra'

Unas 1.000 personas, según estimaciones de la Policía Nacional, se han concentrado este jueves en la plaza del Ayuntamiento de Linares (Jaén) coincidiendo con la visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Con gritos de 'Linares no se rinde' y 'Linares no se cierra', han reclamado el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las administraciones, y en particular por el Gobierno autonómico, para impulsar la actividad económica de la ciudad que permita reducir su tasa de paro, una de las más altas del país.