El SAT realiza una "ocupación pacífica" en la sede de Endesa ante la "criminal" subida del precio de la energía

El portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, ha informado en declaraciones de los medios de comunicación de que esta acción de "ocupación pacífica" está destinada a reclamar "medidas urgentes" ante las "criminales" subidas en el precio de la electricidad acometidas este mes coincidiendo con una prolongada ola de frío, periodo en el que el precio de la energía ha llegado a alcanzar máximos históricos de hasta 94,99 euros por megavatio hora (MWh).

Frente a estos repuntes de hasta el 27 por ciento en el precio de la electricidad precisamente en momentos de intenso frío y adversidades meteorológicas, Óscar Reina ha criticado que los grupos eléctricos "como Endesa, que son unos criminales", actúen "como les da la gana, subiendo el precio de la luz impunemente".

Todo ello, en un contexto en el que según alerta, Unidas Podemos aboga por "nacionalizar" la industria de la electricidad, extremo que ha apoyado al tratarse de "un bien de primera necesidad", pero no tiene "suficiente representación" en el Congreso de los Diputados para emprender ese "camino"; el PSOE "puede pero no quiere" y los "tres partidos de la ultraderecha" no están "interesados" en solucionar el asunto porque "tienen a sus miembros en los consejos de administración" de las grandes empresas eléctricas, como "también" sucede con el PSOE, según avisa.

Así, ha reclamado a los gobiernos de las diferentes administraciones e instituciones que "actúen" porque "hay gente que se muere de frío", exponiendo que el SAT ha solicitado una reunión con la "máxima" dirección de Endesa para tratar este "terrorismo eléctrico".