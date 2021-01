Detinguts tres menors per causar destrosses en el pessebre municipal d'Almoradí per valor de 2.400€

El passat 12 de gener, un representant de l'Ajuntament d'Almoradí va interposar una denúncia en la Guàrdia Civil d'aquest municipi, ja que segons va declarar, una o diverses persones havien accedit a la carpa on estava instal·lat el pessebre municipal.

Una vegada dins, van destrossar diverses peces de diferents grandàries col·locades encara en el pessebre, que, a causa de la pluja, no havien pogut ser desmuntades. L'estimació del valor dels danys causats ascendeix, segons el consistori, a 2.400 euros.

Per a la localització dels autors, segons explica l'Institut Armat, va ser "fonamental" el treball realitzat per l'Àrea d'Investigació de la Guàrdia Civil d'Almoradí. Els agents van esbrinar que dos homes havien accedit a l'interior de la carpa on estava instal·lat el pessebre, durant la vesprada en què es van cometre els fets. Mentre un tercer esperava en els voltants, vigilant que no vinguera ningú i arribat el cas, poder avisar-los.

Després de les investigacions, i gràcies a la col·laboració ciutadana, que es va convertir en una peça molt important per a la localització d'aquestes persones, els agents van esbrinar que els suposats autors eren tres menors d'edat d'entre 14 i 15 anys i de nacionalitat marroquina.

Van ser detinguts per un delicte de danys i llocs en llibertat amb càrrecs, sota la custòdia dels seus pares, per ordre de la Fiscalia de Menors d'Alacant.