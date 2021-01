Los expertos apuntan a la "acumulación de gas en varias plantas" como una de las posibles causas de la explosión

En este intenso inicio de año que se está viviendo en España y particularmente en Madrid, el miércoles por la tarde se conocía la noticia sobre una gran explosión en un céntrico edificio de la capital, donde por el momento han fallecido ya 4 personas y hay una decena de heridos.

Desde el principio las autoridades descartaron que la explosión fuese intencionada, eliminando todas las posibilidades de especular con un posible atentado u acto de otra índole. Sin embargo, el estado en el que ha quedado el edificio, que se encuentra entre un colegio y una residencia de mayores, es muy impactante, ya que se ha quedado sin paredes en los últimos cuatro pisos.

Los fallecidos son un viandante, un albañil que estaba trabajando en el edificio de enfrente, un sacerdote y un feligrés que había ido a reparar la caldera. Por su parte, los bomberos han permanecido toda la noche en la zona del edificio de forma preventiva, y con las primeras luces del día se han reanudado las labores de desescombro, mientras las autoridades buscan la explicación exacta a lo sucedido.

Las explosiones de gas no son habituales en los hogares, pero se recomienda siempre seguir las recomendaciones para evitar riesgos innecesarios. En cualquier caso, el presidente de la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía (Agremia), Emiliano Bernardo, recuerda a 20Minutos que "las calderas no explotan como tal", sino que que siempre que se produce una explosión de estas características se debe a "una fuga de gas que se va acumulando en algún punto".

Respecto a las causas que han provocado la explosión en el edificio de la zona centro de Madrid, Bernardo se muestra muy cauto: "Hay que esperar a las investigaciones. Ahora mismo no es posible saber qué ha pasado exactamente. Una de las opciones, por el estado en el que ha quedado el edificio, es que el gas estaba repartido por varias plantas".

Además, recuerda que las fugas de gas no son exclusivas de las calderas, sino que puede pasar en cualquier instalación que contenga este compuesto, "sea pequeña como la de una autocaravana o inmensa en una nave industrial". En cualquier caso, apunta a que este tipo de explosiones no son habituales "ni muchísimo menos". Declara que es "todo lo contrario" y que lo sucedido es "algo totalmente excepcional".

Ahora mismo no se descarta ninguna hipótesis sobre lo que ha sucedido en la calle Toledo de Madrid, y otra de las opciones que apunta Bernardo es el temporal: "Puede que la gran cantidad de nieve y hielo acumulado los últimos días haya tenido algo que ver, o puede no estar nada relacionado".

Respecto a las teorías que apuntan a que la caldera estaba funcionando mal y debido a Filomena no pudo acudir un técnico, Bernardo cree que no hay relación: "Que la caldera funcione mal puede provocar un problema de otra índole, como es el peligro de intoxicación por monóxido de carbono, pero no una fuga de gas".

Por último, el presidente de Agremia recuerda que las revisiones de las calderas y de las instalaciones de gas se deben llevar a cabo siempre por profesionales acreditados y, como mínimo, el número de veces que estipula la ley, aunque es recomendable hacerlo más a menudo. Además, si se detecta un olor a gas en un domicilio, se debe evitar pulsar un interruptor y hay que abrir las ventanas, además de llamar a la compañía de gas.