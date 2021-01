Sis persones resulten ferides en un accident entre tres cotxes en l'A-7 a Coix

Sobre les 10.50 hores s'ha alertat el CICU d'un accident entre tres cotxes en l'autovia A-7, a l'altura del quilòmetre 541, a Coix. Fins al lloc s'han desplaçat tres unitats de Suport Vital Bàsic (SVB) i una ambulància convencional TNA (Transport no Assistit).

Els servicis sanitaris han assistit sis ferits, quatre d'ells dones, que presentaven lesions de diversa consideració. Dos de les ateses, de 24 i 42 anys, han sigut traslladades a l'hospital Vega Baja d'Oriola per contusions. Les altres dos han sigut evacuades a l'hospital del Vinalopó d'Elx: una de 36 anys per politraumatisme i l'altra de 45 per policontusions.

Els dos homes ferits, dels quals no es disposa edat encara que també són adults, han sigut traslladats en l'ambulància convencional a l'hospital Vega Baja d'Oriola.