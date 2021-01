Elena Furiase cuenta cómo se encuentra su amiga Ana de Armas tras su ruptura con Ben Affleck

La actriz Elena Furiase ha confirmado que su amiga, Ana de Armas, ha roto su relación con Ben Affleck tras más de un año de amor. No obstante, ha asegurado que la artista se encuentra "estupendamente" en esta nueva etapa de su vida.

La hija de Lolita Flores y Guillermo Furiase ha respondido a las preguntas de Gtres acerca de la ruptura de su excompañera de El internado, aunque ha querido ser cuidadosa y respetar la intimidad de la intérprete, quien actualmente se encuentra descansando con su familia en Cuba.

"He hablado con ella, pero eso me lo guardo para mí. Está estupendamente, está muy bien, muy bien", ha dicho, insistiendo en que no debía ser ella quien hablara de la vida de su amiga.

Ana de Armas y Ben Affleck se dejaron ver juntos por primera vez en marzo del pasado año, cuando comenzaron a publicar fotografías de sus vacaciones en Cuba y de sus paseos por Los Ángeles. Sin embargo, no han conseguido superar la convivencia y sus planes eran distintos, tal y como anunció la revista People.

Una fuente cercana a la pareja explicó que la ruptura fue "amistosa", pero ambos se encontraban en "diferentes momentos en sus vidas": "Ella decidió romper con él. Su relación era complicada y ella no quiere asentarse en Los Ángeles. Obviamente, Ben tiene que hacerlo, ya que sus hijos residen allí".

Además, el hermano de Ben, Casey Affleck, fue fotografiado tirando al cubo de la basura una foto a tamaño real de Ana que este guardaba en su casa. Una triste -y viral- imagen que indica que el actor quiere perder de vista a su ya expareja.

El idilio de Ana de Armas y Ben Affleck comenzó en los primeros meses de 2020, mientras rodaban en Nueva Orleansla película Deep Water, un thriller aún no estrenado. Ambos protagonizaban una de las parejas más queridas de Hollywood, pero ya toman caminos separados.