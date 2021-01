Detingut un home per negar-se a posar-se la mascareta davant de l'Hospital General de Castelló

Sobre les tres i mitja de la vesprada, una dotació policial va observar, en l'avinguda de Benicássim, enfront de l'Hospital General, un home que incomplia la normativa en la qual es regula l'obligació de portar posada la mascareta en via pública, en virtut de la Resolució del 17/07/2020 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana.

El policia es va acostar per a preguntar-li si tenia algun motiu justificat -malaltia- que li impedira portar la mascareta, el qual va contestar que no, que no tenia i que no se l'anava a posar.

L'agent va intentar identificar-li per a proposar-li per a sanció, alhora que li va instar al fet que es posara la mascareta, encara que l'home va respondre que no tenia i que, a més, no anava a posar-se cap mascareta. Els agents li van proporcionar una mascareta, encara que va mantindre la seua negativa a posar-se-la, i va insistir que no se la posava perquè no li "donava la gana".

Malgrat ser advertit pels policies en diverses ocasions de les conseqüències de la seua actitud, que anava des d'una infracció administrativa fins a la seua detenció per desobediència greu, es va negar a identificar-se i a posar-se la mascareta.

Amb l'ocorregut, i el risc que suposa per a la salut pública de la seua actitud, els agents li van detindre com a presumpte autor d'un delicte de desobediència greu.

El detingut, que compta amb nombrosos antecedents policials, ha sigut posat a la disposició de l'autoritat judicial, que ha ordenat el seu ingrés a la presó.