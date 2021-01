L'estació d'Alacant connectarà amb passos de vianants amb Xàtiva i Bailén per a integrar la Línia 10 en Metrovalencia

Així ho ha anunciat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, després de visitar les obres del tram subterrani d'aquesta línia, que unirà el centre de la ciutat de València amb el barri de Natzaret i que actualment es troba en ple procés de construcció. Aquestes dos actuacions compten amb un pressupost conjunt d'uns 23,5 milions d'euros.

El conseller ha explicat que "aquests dos accessos per als vianants permetran connectar la Línia 10 amb l'actual xarxa de Metrovalencia i millorar les condicions de mobilitat dels futurs usuaris i del conjunt de la ciutat de València i la seua àrea metropolitana".

La prolongació fins a Bailén per a poder enllaçar amb la Línia 7 de Metrovalencia es realitzarà aprofitant l'actual pas per als vianants en desús existent en el túnel de la Gran Via de les Germanies, incorporant un punt d'enllaç d'uns 25 metres. Aquest accés estarà obert tant per a persones usuàries com per a vianants.

El canó per als vianants subterrani que connectarà les estacions d'Alacant i Xàtiva permetrà una connexió ràpida i fluïda dels viatgers i viatgeres per a realitzar el transbord amb les Línies 3, 5 i 9. La longitud d'aquesta nova infraestructura projectada és d'uns 260 metres. Aquest túnel per als vianants unirà els vestíbuls de les dos estacions i comptarà amb escales mecàniques i d'obra, així com ascensor accessible per a persones de mobilitat reduïda (PMR).

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) té previst licitar en les pròximes setmanes les obres de la connexió amb Xàtiva, mentre que l'actuació de condicionament del túnel i accés a Bailén s'executarà com a part dels treballs que es realitzen actualment en el tram subterrani.