EL campo municipal de golf de 'El Tragamón' pasará a ser gestionado por el Patronato Deportivo

"Es una cuestión de gestión", ha aclarado, en declaraciones a Europa Press, el concejal de Actividad Física y Deporte de Gijón, José Ramón Tuero, que ha señalado que el PDM se ocupará de la gestión conjunta de ambos campos municipales.

El contrato tenía una duración de cinco años, prorrogables por periodos anuales hasta un máximo de cinco más, siendo el inicio del mismo el 7 de marzo de 2008 y acabada la última prórroga el 6 de marzo de 2018.

Asimismo, la resolución dictada requiere este pasado lunes requiere al Club de Golf Madera III que antes del próximo 7 de marzo abandone las instalaciones del campo municipal.

Eso sí, Tuero ha explicado que el citado club ya sabía desde 2018 que se había acabado el contrato, aunque siguieron este tiempo con la gestión. Incluso ha señalado que él mismo comentó en verano de 2019 al presidente de la entidad que el contrato de gestión se iba a acabar a primeros de 2020, fecha que finalmente se vio trastocada por la pandemia de la COVID-19.

Dicho esto, ha matizado que el Club podrá seguir haciendo uso de las instalaciones del campo municipal, pero no gestionarlo. El edil ha señalado, asimismo, que no había contrapartida económica, ya que el Ayuntamiento se encargaba del mantenimiento de los dos campos municipales de golf, por importe de un millón de euros, mientras que el Club no debía pagar ningún canon pero sí hacerse cargo del pago a los tres trabajadores de 'El Tragamón'.

Sobre estos últimos, Tuero ha indicado que no cabe lugar a la subrogación de trabajadores, que eran empleados del Club. En cuanto al personal que se ocupará del campo municipal a partir de marzo, ha apuntado que está por concretar si se moverá personal de plantilla o si se convocará alguna plaza.

CRÍTICAS DESDE FORO

Respecto a este tema ha hablado el concejal del Grupo Municipal de Foro en el Ayuntamiento de Gijón Pelayo Barcia, quien ha tildado de "trato indigno" el dado por el Gobierno municipal al Club Madera III, "después de sus más de 30 años de trabajo por acercar el golf a los gijoneses", ha resaltado.

"Al parecer, este hecho se produce sin que durante estos últimos dos años el PDM haya comunicado ninguna disconformidad con la gestión del campo que pueda motivar el fin de la concesión", ha indicado.

En todo caso, ha defendido que el Club Madera III debe tener un trato "preferente y acorde a su historia, pudiendo seguir influyendo en las actividades que en el campo del Tragamón se llevan a cabo, sea cual sea la idea que tenga el Ayuntamiento sobre el mismo", ha indicado.

"Al Club Madera III debemos que el golf en Gijón no sea un deporte exclusivo de élites, y a eso no se le puede dar carpetazo de un día para otro como se está haciendo desde el Ayuntamiento", ha advertido el concejal 'forista'.

Paralelamente, Barcia ha mostrado dudas sobre el futuro de las instalaciones, de los trabajadores y en general sobre el campo de 'El Tragamón'. Es más, ha opinado que, antes de cerrar la concesión con el Club Madera III, el Ayuntamiento debería solicitar un informe jurídico sobre el futuro de los trabajadores de esta entidad.

También les preocupa el coste que este cambio de gestión puede suponer para el Ayuntamiento (PDM). "La municipalización de la gestión del campo seguramente llevará acompañada un incremento del gasto del PDM con lo que esperamos conocer un informe económico de qué partidas presupuestarias se verán afectadas por esta decisión y en qué va a influir en el otro campo de Golf Municipal, La Llorea, en caso de que la idea sea mover recursos de un campo a otro", ha añadido.

Además, ha querido saber los planes para con este campo de Golf y qué ventajas pueda tener un cambio en la gestión, máxime cuando la situación económica no es muy buena.

A mayores, ha dicho esperar que cuando la situación mejore no vaya el Ayuntamiento y otorgue la concesión del campo a un tercero, distinto del Club Madera III.