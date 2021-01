Cvirus.- Barceló reclama autonomia per a implantar el toc de queda perquè "queda poc marge per a noves mesures"

Barceló, en una entrevista a 'Más de uno' d'Onda Cero arreplegada per Europa Press, ha recalcat sobre aquest tema que la Comunitat Valenciana ja ha aplicat "mesures molt dures per a tots, per a la persones, l'economia i la salut" i per açò reclama "poder comptar, dins de l'estat d'alarma, amb una altra mesura més com avançar el toc de queda".

De fet, ha destacat que "efectivament", en el consell Interterritorial celebrat ahir, va haver-hi "sintonia" entre totes les comunitats per a ampliar el toc de queda a les 20.00 hores, "independentment del signe polític" perquè "així hem mantingut la governança en el si del consell". "El virus no coneix d'ideologies, de territoris, ni de colors", ha recalcat.

Per la seua banda, ha explicat, el Ministeri "va escoltar" totes les declaracions dels consellers i el que va manifestar és que "ho estudiaria". Per a Barceló, "l'important és que se'ns escoltara i que entenguera que la situació que estem vivint en el conjunt del territori és molt greu perquè tenim una transmissió comunitària molt alta, per sobre de la qual vam tindre en la primera onada, i per tant, hem de seguir tenint marges per a implantar noves mesures".

Barceló ha matisat que seria "una mesura més" que se sumaria a les noves restriccions que la Comunitat Valenciana ha posat en vigor des d'aquesta nit i que, ha insistit, són "molt dures, quasi estem en semiconfinament", però "si aquestes mesures s'esgoten i són insuficients necessitem comptar ja amb eixe marge", ha insistit.

PLANS DE CONTINGÈNCIA

D'altra banda, davant la pressió hospitalària de la Comunitat Valenciana, amb una ocupació de llits d'aguts per pacients Covid del 38,60% i del 55,30% en les UCI, ha assenyalat que es van engegar "tots els plans de contingència en el moment en què començàrem a notar l'augment d'aquesta pressió assistencial" perquè "evidentment l'augment en el nombre de casos es tradueix en una major hospitalització, d'ací a una major ocupació de llits de crítics i de les UCI, en un ocasions, a un desenllaç fatal".

Aquests plans inclouen començar a ingressar pacients no greus en els hospitals de campanya a Alacant i València -en el de Castelló encara no-, augmentar l'espai per a llits de crítics en tots els hospitals, suspendre les intervencions programades i derivar a la privada els casos urgents i no demorables quan no es poden assumir en els hospitals públics.

HOSPITAL DE CAMPANYA O DE PANDÈMIA

Sobre aquest tema, preguntada per si és millor un hospital de campanya que un hospital de pandèmies com el Zendal de Madrid, ha replicat que no vol entrar en com gestionen des d'altres autonomies i que "en el seu moment els ciutadans ja demanaran la rendició de comptes".

No obstant açò, ha lamentat que a la Comunitat Valenciana l'oposició "sempre ha criticat que haguérem engegat aquests hospitals de campanya quan en aquests moments ningú dubta que aquesta decisió va ser encertada perquè sempre vam dir que en algun moment els podríem necessitar".

"Ara els hospitals de campanya estan complint un paper extraordinari per a poder derivar allí pacients i que l'hospital nodrissa aculla els pacients que puguen acabar en un llit de crítics", ha recalcat.

Barceló, respecte a les crítiques de l'oposició a Madrid a l'hospital de pandèmies per mancar de quiròfans igual que els de campanya, ha explicat que la situació és "diferent".

Així, els hospitals de campanya a la Comunitat Valenciana estan connectats amb el central en el mateix recinte, són amb com un "apèndix", per la qual cosa "no hi ha cap risc per a traslladar a llits de crítics els pacients". Per contra, "açò no ocorre amb l'hospital de Madrid ja que, en estar en "una illa", si hi ha una urgència "cal fer un trasllat immediat a través d'ambulàncies".