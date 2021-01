Coronavirus.- Junta hace un llamamiento a responsabilidad "extrema" y evitar cualquier actividad prescindible

Bautista, además, ha señalado que pese a que la situación es "compleja", los hospitales que están funcionando "tienen todavía capacidad para atender adecuadamente tanto en planta de hospitalización como en UCI a todos los enfermos que así lo requieren".

Así, el delegado ha insistido en que, además de cumplir con lo establecido en los decretos del Estado, y de la propia Junta, que, entre otros, afectan a 45 municipios, cerrados en la provincia con diferentes niveles de grado de alerta, "deberíamos extremar esas precauciones intentando suprimir, de forma voluntaria, toda ese tipo de actividades sociales, culturales, deportivas, que, aunque están permitidas, puedan constituir en algún momento un riesgo añadido".

En este punto, ha puesto como ejemplo a las personas que salen a hacer deporte: "Las personas que salimos a hacer deporte nos encontramos en algunos sitios todos a la misma hora haciendo deporte, y aunque algunos llevan mascarillas otros no la llevan, todavía no se han enterado de lo que supone no llevarla, por lo que si esa actividad la podemos suprimir, o cambiar de hora, o buscar un espacio donde haya menos aglomeración... eso es deseable".

A juicio del delegado de Salud en Málaga, "eso entra dentro de la voluntariedad de todo el mundo. No podemos poner un policía detrás de cada ciudadano".

De igual modo, ha hablado sobre la situación en centros sanitarios, admitiendo que en los centros de salud, "lo estamos viendo; tienen una asistencia ahora mismo en un momento muy difícil de gestionar", y "los hospitales todavía tienen pulmón, son capaces de aguantar pero estamos en una situación muy compleja".

"Tenemos todavía capacidad para aumentar el número de camas, el plan 4.500, y el Hospital de Carranque, que deseamos no tener que abrirlo pero ahí está preparado", ha explicado, insistiendo en que "tenemos posibilidad de aumentar las camas de hospitalización en el Guadalhorce y en muy pocos días vamos a inaugurar de forma récord el Hospital de Estepona... tenemos todavía una capacidad importante, que ojalá no tengamos que utilizar, de camas".

Sobre el Hospital de Carranque, ha recordado que está "habilitado, fumigado, sellado y en cualquier momento tenemos un pulmón de unas 160 o 170 camas preparadas justo en frente del Regional y que somos capaces de abrirlo en caso de ser necesario".

"La realidad en la provincia es que la sanidad pública nos hemos adelantado, hemos ido preparando estos planes con antelación, suponiendo que tuviéramos una situación tan complicada como la que tenemos ahora mismo", agregando que "todavía nuestra sanidad, nuestros hospitales, los que están funcionando tienen capacidad para atender adecuadamente tanto en planta de hospitalización como en UCI a todos los enfermos que así lo requiere".

CRIBADOS

Por otro lado, ha valorado que la Junta está realizando cribados prácticamente en todos los municipios de la provincia de Málaga, haciendo, de igual modo, un llamamiento a "la responsabilidad de todos los malagueños para que acudan a esos cribados cuando son solicitados".

Pese a que son voluntarios ha animado a acudir "aunque no tengamos síntomas", asegurando que "aproximadamente el 60 por ciento de los test que estamos haciendo y que salen positivos son de personas asintomáticas".

"Una persona asintómatica está produciendo virus y si, además, es irresponsable y se quita la mascarilla o no sigue las recomendaciones básicas se convierte en una bomba de relojería", ha advertido.

Por todo ello, ha vuelto a hacer un llamamiento a "la responsabilidad más extrema, que acudan a los cribados, que eviten toda actividad que puedan ser prescindibles. Ahora mismo es el momento de la responsabilidad".

VACUNAS

Sobre el proceso de vacunación, ha explicado que se están poniendo todas las dosis que vienen del Estado: "Hemos vacunado a más de 8.000 residentes de residencias de mayores ya con la segunda dosis, salvo en las que ha entrado el COVID, que tenemos que esperar unos días".

También ha agregado que, "prácticamente, hemos vacunado a la totalidad de los sanitarios, tanto de la pública como la privada, que setán en primera línea", aunque "todavía quedan algunos".

"Vamos a seguir vacunando de una forma rápida, enérgica, eficaz, eficiente, siempre que las dosis lleguen a la Comunidad Autónoma y a Málaga".