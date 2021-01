Espadas impulsa el Plan Respira con las aportaciones ciudadanas y considera el metro "irrenunciable"

Espadas se ha pronunciado de este modo tras ser preguntado en el pleno municipal por los portavoces de PP, Beltrán Pérez, y Vox, Cristina Peláez, por el desarrollo del Plan Respira y también del tranvía y el metro, respectivamente.

En este marco, Pérez ha pedido a Espadas que dé "marcha atrás en su intención de cerrar el centro al tráfico" en estos momentos. "No asfixie más al centro que casi ya no puede respirar", ha afirmado, pidiendo inversiones en su revitalización. Además, ha afirmado que este gobierno "bate récord de vulneración de opinión de vecinos, con una falta de respeto a la participación ciudadana, que es un mero adorno formal en sus presentaciones pero prescindible cuando el resultado no es el que espera". "Este 'Plan Asfixia' será una sentencia de muerte del casco histórico", sentencia, que ya se muere y que no cuenta con medidas de reactivación.

Al respecto, Espadas ha defendido la importancia del Plan Respira y ha recordado a Pérez que "no se está ahora ante un procedimiento en el que se hayan abierto alegaciones", sino que se ha producido un proceso para recoger aportaciones, consiguiendo una treintena de ellas, además de unos 200 comentarios al respecto en la Plataforma Decide Sevilla, que serán analizados. Tras hacer referencia al trabajo de más de dos años del Plan de Movilidad Sostenible, considera que "lo lógico es habilitar los medios técnicos, como son las cámaras de videovigilancia, para las cámaras para el acceso de vehículos", un elemento cuya financiación se plantea en este pleno.

Igualmente, ha recordado a Pérez que, siendo éste concejal de Participación Ciudadana en el gobierno del PP, el día 25 de junio de 2012 firma el inicio de un plan de movilidad urbana, que incluía "peatonalizaciones y restricciones de acceso a vehículos", aprobándose al día siguiente se aprueba. "No sé si está mal asesorado o a veces no entiende cosas sencillas", indica Espadas, que subraya que la ordenanza dice que el delegado deMmovilidad tiene autoridad para aprobar una zona de restricción de tráfico.

Pérez ha culpado a Espadas de intentar ponerle ante "la contradicción" y asegura que combatió "el cierre del casco antiguo" e impulsó la derogación del Plan Centro. Ante ello, Espadas le ha advertido de que "o renuncia a su pasado o su memoria es flaca", ya que "estos dos documentos que he presentado hacen que lo que usted dice sea carente de rigor o demuestra su poca seriedad a la hora de ejercer la oposición". Así, el alcalde insiste en su apoyo a las restricciones de tráfico con el gobierno de Juan Ignacio Zoido y a la presentación de un plan para hacer peatonal Betis y Pureza, "lo que pasa es que lo presentaron y lo metieron en un cajón porque no tienen ni idea de lo que es un plan de movilidad sostenible".

METRO Y TRANVÍA

Por su parte, Peláez pide a Espadas que "aclare" el proyecto para Sevilla del metro y el tranvía, preguntando si se convertirán en líneas tranviarias en superficie las tres líneas de metro que faltan por construir. "Sería una mala broma que tras tantos años esperando el metro intenten convencernos de que el tranvía es igual que el metro", señala Peláez, a la que Espadas le ha aclarado que el proyecto del metro es de la Junta de Andalucía, no del Ayuntamiento, por lo que le ha instado a llevar esa pregunta al Parlamento andaluz.

"La respuesta es la del promotor de la infraestructura, que es la Junta, alguien a quien no le han preguntado sobre el tema. El metro es irrenunciable en Sevilla pero si quieren seguir confrontando van tarde. Este alcalde de la ciudad es el que más se ha reunido con todas las administraciones, con dos ministros y con los dos consejeros del ramo, de PSOE y PP, llegándose a acuerdos", manifiesta, añadiendo que la Junta está actualizando los proyectos de metro y que es quien decidirá sobre si el trazado será superficie o subterráneo. Tras añadir que el Gobierno central se ha comprometido a la financiación, insta a esperar a escuchar a la Junta sobre qué plantea en cuanto a financiación. "Desde el Ayuntamiento se está en el diálogo", concluye.