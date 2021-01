Cvirus.- La Policia Local de València denuncia un bar obert de matinada amb persones dins sense mascareta

Una patrulla de la Unitat de Convivència i Seguretat (UCOS) de la Policia Local va intervenir en comprovar que en l'interior del bar, situat en el barri de la Creu Coberta, es trobaven quatre persones sense mascareta. L'establiment tenia la persiana baixada però mantenia obert el seu accés per la part posterior.

La Policia Local també va intervenir anit en dos festes privades en domicilis, on va alçar dos actes per contaminació acústica i va denunciar tres persones per incomplir les restriccions de mobilitat que imposa el toc de queda.

El regidor de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de València, Aarón Cano, ha condemnat "comportaments irresponsables com els quals hem vist aquesta nit quan estem en el moment més crític des de l'inici de la pandèmia".

"Hem d'evitar festes" i posposar-les "per a quan hi haja motius que celebrar", ha afegit l'edil de l'Ajuntament de València que ha fet una crida a la ciutadania perquè "extreme les precaucions" perquè "ens estem jugant molt, la nostra salut, el nostre futur". "Si tenim un comportament responsable eixirem abans d'aquesta greu crisi sanitària, social i econòmica", ha manifestat Cano.