Un jutjat investiga Pedro Cortés després d'una denúncia d'un jugador del planter del València CF per tocaments

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el jutjat va obrir les diligències el passat mes de novembre arran d'una denúncia dirigida contra Cortés pels suposats tocaments. El denunciat està investigat en el marc d'una causa per un presumpte delicte d'abús sexual a menor d'edat.

La presumpta víctima, d'entre 16 i 17 anys, va patir els tocaments quan Cortés li portava en el seu cotxe a l'escola del València CF, tal com ha publicat El Español. La família va denunciar els fets a la fi del passat any i el futbolista va aportar aleshores uns missatges de Whatsapp per a recolzar la seua versió.

El club ha emès un comunicat sobre aquest tema i ha indicat que des del moment en què va tindre coneixement dels fets, la seua "prioritat" ha sigut acompanyar el jugador i la seua família per a garantir el seu benestar i atendre les seues necessitats "en aquests moments tan difícils".

Recorda que els presumptes fets van ocórrer fora de les instal·lacions i que estan sent investigats per les autoritats, a la disposició de les quals s'ha posat el València CF "dins de la més absoluta discreció".

En aquest sentit, el València CF ha recordat la "importància" de preservar la privacitat de les persones afectades: "Tots tenim la responsabilitat de respectar els afectats i evitar les especulacions que puguen causar més dolor. El Club no tolerarà cap acte sensible que cause més angoixa als afectats", ha postil·lat.

Així mateix, ha destacat que el València CF i l'Acadèmia del València CF compten amb el personal professional i els controls "necessaris" per a protegir i detectar aquest tipus d'infraccions i mantindre un entorn segur. "Continuarem vetlant perquè les nostres mesures són rigoroses per a salvaguardar el benestar de tots els membres del València CF", ha assegurat.

Finalment, el Club, respectant la presumpció d'innocència, ha mostrat la seua confiança en la justícia per a la resolució d'aquest assumpte.