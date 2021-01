Steisy ('Myhyv') cuenta que se acostó con el novio de "una política muy famosa": "Ella está en el punto de mira"

Patricia Steisy está más que acostumbrada a la polémica, por lo que no es de extrañar que en su último vídeo de Mtmad la granadina no haya tenido problemas en contar que, en el pasado, se acostó con la pareja de una "política muy famosa".

El popular rostro de Mujeres y hombres y viceversa desveló esta información en su canal Bi Happy, el espacio que comparte con su novio, Pablo Pisa, en la plataforma de vídeos de Mediaset. En su perfil, la influencer ya había abordado temas personales, como su experiencia sufriendo trastornos alimenticios, y esta vez decidió hablar sin tapujos sobre una 'conquista' que vivió en el pasado.

Steisy ha explicado que, hace unos años, se cruzó con un antiguo profesor en la discoteca, lo que ha despertado la curiosidad de Pisa, que le preguntó si habían tenido sexo. "A ese no, pero a un profesor de peluquería sí me lo follé y ahora él está con una política muy famosa", ha desvelado, entonces, la influencer.

#SALSEO | "Si yo hubiera querido, ahora no estaría con ella", @patricia_steisy confiesa su relación con el novio de una famosa política 💣 https://t.co/GN2PMo7AGk — mtmad (@mtmad) January 19, 2021

Sin querer dar nombres, la extronista ha contado que ya no mantiene el contacto con dicha persona, que ahora mantiene una relación con un rostro conocido en el ámbito de la política en España: "No es que sea una política famosa, es que en este momento ella está en el punto de mira no, lo siguiente".

"Él intentó ser mi novio, yo le dije que no y a los pocos meses empezó con ella, así que si yo hubiera querido ser su novia ahora mismo él no estaría con ella", ha expresado Steisy, añadiendo que estuvo "viviendo con él muchos meses": "Incluso me dio las llaves de su piso y estuve viviendo en su piso".

"Cuando empezó con ella dejó de seguirme, yo creo que la tía se enteraría que él había estado de rollo con una de Telecinco y se cagó por las patas abajo, porque ella es una política muy importante", ha zanjado, sin querer dar más pistas.