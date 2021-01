València detecta els majors nivells de restes de coronavirus en les seues aigües residuals des de maig

La incidència del coronavirus en les aigües residuals de València ha augmentat "molt significativament" en les dues últimes setmanes, encara que no es distribueix de manera homogènia per tota la ciutat.

Són dades "inequívocament preocupants", atés que els índexs estan augmentant i es troben en els nivells més alts des que es van iniciar les anàlisis el 12 de maig, adverteix la regidora del Cicle Integral de l'Aigua, Elisa Valía.

Per barris, els més afectats són Trànsits, Pla del Real, Campanar, Algirós, Benimàmet, Benicalap, Orriols i Mestalla, així com els eixos de Manuel Candela i Eduardo Boscá, segons les dades recollides per l'Ajuntament.

Quatre Carreres i l'entorn de la Ciutat de les Arts i les Ciències també tenen una incidència més elevada que la resta de València. Per damunt de la mitjana de la ciutat també es troben Castellar, Jesús i Patraix.

Amb nivells també significatius, però per davall de la mitjana, els de Malilla, Ciutat Vella, Poblats Marítims, Benimaclet, Arrancapins, Tres Forques, Olivereta, Fuensanta i Sant Marcel·lí.

En canvi, les zones en les quals la incidència és menor són Russafa, El Saler, Natzaret, el Perellonet, Poblats Marítims i El Palmar.

"Els nivells de restes de coronavirus en les aigües residuals de la ciutat són alts i corroboren l'empitjorament de la situació. La corba, lluny de doblegar-se, continua en ascens", constata la responsable del Cicle Integral de l'Aigua.

Davant aquesta situació, fa una crida a la responsabilitat i a reduir al màxim i a l'estrictament imprescindible els desplaçaments i les reunions socials. "El confinament domiciliari és una mesura que restringeix drets fonamentals i devem entre tots i totes evitar arribar a una situació que obligue a prendre mesures en eixa direcció", defensa l'edil socialista.