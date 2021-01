Barceló reclama autonomía para implantar el toque de queda porque "queda poco margen para nuevas medidas"

Barceló, en una entrevista a 'Más de uno' de Onda Cero recogida por Europa Press, ha recalcado al respecto que la Comunitat Valenciana ya ha aplicado "medidas muy duras para todos, para la personas, la economía y la salud" y por eso reclama "poder contar, dentro del estado de alarma, con otra medida más como adelantar el toque de queda".

De hecho, ha destacado que "efectivamente", en el consejo Interterritorial celebrado ayer, hubo "sintonía" entre todas las comunidades para ampliar el toque de queda a las 20.00 horas, "independientemente del signo político" porque "así hemos mantenido la gobernanza en el seno del consejo". "El virus no conoce de ideologías, de territorios, ni de colores", ha recalcado.

Por su parte, ha explicado, el Ministerio "escuchó" todas las declaraciones de los consejeros y lo que manifestó es que "lo estudiaría". Para Barceló, "lo importe es que se nos escuchara y que entendiera que la situación que estamos viviendo en el conjunto del territorio es muy grave porque tenemos una trasmisión comunitaria muy alta, por encima de la que tuvimos en la primera ola, y por tanto, tenemos que seguir teniendo márgenes para implantar nuevas medidas".

Barceló ha matizado que sería "una medida más" que se sumaría a las nuevas restricciones que la Comunitat ha puesto en vigor desde esta noche y que, ha insistido, son "muy duras, casi estamos en semiconfinamiento", pero "si estas medidas se agotan y son insuficientes necesitamos contar ya con ese margen", ha insistido.

PLANES DE CONTINGENCIA

Por ora parte, ante la presión hospitalaria de la Comunitat, con una ocupación de camas de agudos por pacientes covid del 38,60% y del 55,30% en las UCI, ha señalado que se pusieron en marcha "todos los planes de contingencia en el momento en que empezamos a notar el aumento de esta presión asistencial" porque "evidentemente el aumento en el número de casos se traduce en una mayor hospitalización, de ahí a una mayor ocupación de camas de críticos y de las UCI, en un ocasiones, a un desenlace fatal".

Estos planes incluyen comenzar a ingresar a pacientes no graves en los hospitales de campaña en Alicante y València -en el de Castelló aún no-, aumentar el espacio para camas de críticos en todos los hospitales, suspender las intervenciones programadas y derivar a la privada los casos urgentes y no demorables cuando no se pueden asumir en los hospitales públicos.

HOSPITAL DE CAMPAÑA O DE PANDEMIA

Al respecto, preguntada por si es mejor un hospital de campaña que un hospital de pandemias como el Zendal de Madrid, ha replicado que no quiere entrar en cómo gestionan desde otras autonomías y que "en su momento los ciudadanos ya pedirán la rendición de cuentas".

No obstante, ha lamentado que en la Comunitat Valenciana la oposición "siempre ha criticado que hubiéramos puestos en marcha estos hospitales de campaña cuando en estos momentos nadie duda de que esta decisión fue acertada porque siempre dijimos que en algún momento los podríamos necesitar".

"Ahora los hospitales de campaña están cumpliendo un papel extraordinario para poder derivar allí pacientes y que el hospital nodriza acoja a los pacientes que puedan terminar en una cama de críticos", ha recalcado.

Barceló, respecto a las críticas de la oposición en Madrid al hospital de pandemia por carecer de quirófanos al igual que los de campaña, ha explicado que la situación es "diferente".

Así, los hospitales de campaña en la Comunitat Valenciana están conectados con el central en el mismo recinto, son con como un apéndice", por lo que "no hay ningún riesgo para trasladar a camas de críticos a los pacientes". Por contra, "esto no ocurre con el hospital de Madrid ya que, al estar en "una isla", si hay una urgencia "hay que hacer un traslado inmediato a través de ambulancias".