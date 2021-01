Otra ex de Armie Hammer da detalles sobre su canibalismo: "Quería que me quitara las costillas y comérselas"

Tras las acusaciones de Courtney Vucekovich, exnovia de Armie Hammer, acerca del supuesto canibalismo de este, ahora ha sido la modelo Paige Lorenze, con quien mantuvo una relación entre agosto y diciembre de 2020, la que ha corroborado las palabras de la empresaria.

En una conversación con la revista Star Magazine, la joven de 22 años explicó: "Quería encontrar un médico que me quitara las costillas. Me dijo que se pueden quitar las costillas de abajo para poder cocinarlas y comérselas. No paraba de decirme que no las necesitaba".

Lorenze comentó, además, que el actor no solo manifestó claramente sus deseos por devorar parte de su cuerpo, sino que había grabado la letra A en su piel con un cuchillo, lo que, explicó, fue "extremadamente doloroso". Más tarde, según la joven, Hammer se jactó de este suceso con sus amigos. La modelo ha calificado su relación con él como "traumática" y ha añadido que está viendo a un terapeuta para recomponer su salud mental.

Sus declaraciones llegan justo después de que algunos usuarios comentasen en las redes que, en algunas de las fotos compartidas por la joven y por el actor, el cuerpo de esta parecía estar lleno de moratones.

Si la situación ya se había puesto cuesta arriba para Hammer, que ha abandonado la película en la que trabajaba junto a Jennifer Lopez, su exesposa, Elizabeth Chambers se ha pronunciado también al respecto diciendo estar "horrorizada y asqueada" ante los aparentes actos del intérprete.

Sin embargo, otra persona cercana a ella comentó a Daily Mail que estos hechos no habían sido una sorpresa para Chambers, pues, "muchas mujeres habían contactado con Elizabeth y, aunque ella no quería admitirlo antes, ahora sabe que están contando la verdad".