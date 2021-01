El padre de Arroyo se querella contra López al no desmentir que su empresa de sonido haya tenido tratos de favor

El abogado de Arroyo, Paco Valdés, ha explicado tras el acto de conciliación al que no se ha presentado López que confiaban en que el exalcalde de Cartagena acudiera y "reconociese que lo que decía no es cierto, pero no ha venido y hoy o mañana presentaremos el escrito de querella y el procedimiento seguirá su curso".

El acto de conciliación era el paso previo para la interposición de la querella por delitos contra la intromisión ilegítima de la intimidad a calumnias e incitación al odio. De acuerdo con Valdés, "lo más fácil para López era venir y reconocer que se ha equivocado y mi cliente le hubiera perdonado porque lo que no quiere es que se ponga en riesgo no solo su negocio y que se le vilipendie con acusaciones de delito que son falsas porque no ha cobrado ningún dinero público por parte del Ayuntamiento".

Sin embargo, al acto solo ha acudido el abogado y el procurador de José López. "Han comparecido mediante procurador y abogado y no se avienen a reconocer los hechos o a pedir disculpas por los hechos que han cometido", según Valdés.

El empresario ha asegurado que es "lamentable", tras 40 años de gestionar su negocio, "tener que venir al juzgado para que los magistrados te defiendan de los ataques de dos políticos y de un partido político sin tener yo nada que ver en esa lucha política".

Arroyo ha incidido en que él ha acudido a los juzgados a "defenderme yo y a defender a mi empresa". Según ha explicado, su compañía lleva trabajando con el Ayuntamiento desde 1994. Además, ha dicho que el "pico más alto" de facturación de su empresa al Ayuntamiento de Cartagena fue en la etapa en la que José López era alcalde.

"Ahora que él está en la oposición y que el gobierno es otro, desde junio de 2019 mi facturación al Ayuntamiento de Cartagena es cero, dejé de trabajar por voluntad propia para que no ocurrieran estas cosas", ha reconocido.

Aparte de eso, el empresario cartagenero ha dejado claro que la querella que van a presentar "se ampliará a todas aquellas personas que sigan ofendiendo el honor y sigan diciendo acusaciones, mentiras, calumnias, injurias, cosas que son totalmente falsas y que saben que es falso".

Ha advertido -en alusión a unas afirmaciones del concejal de MC Jesús Giménez Gallo en las que se le acusaba de intentar silenciar la "legítima crítica política"-, que "legítimo no es acusar sin pruebas ni acusar sabiendo que lo que se dice es falso".

"Yo no tengo nada que ver en la lucha política, no he tenido nunca un trato de favor y no tengo nada que ocultar y si ellos lo tienen tan claro, que vengan y presenten las pruebas", ha añadido.