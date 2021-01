Coronavirus.- El Col·legi de Metges de Castelló exigeix que s'inicie la vacunació de metges de la sanitat privada

20M EP

La Junta Directiva del Col·legi de Metges de Castelló (COMCAS) ha exigit a la Conselleria de Sanitat que concrete la data de l'inici de la vacunació dels metges que exerceixen en la sanitat privada, tant per compte propi com aliena, exigència que es fa una setmana després de la reunió mantinguda amb la consellera i davant la "falta de resposta i accions" per part de l'Administració.