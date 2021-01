Aquest matí ha començat un episodi caracteritzat pel pas d'una sèrie de fronts de ponent associats a una successió de xicotetes borrasques atlàntiques que estan travessant la Península.

A la Comunitat Valenciana ja no hi ha gelades i s'han registrat aquesta matinada temperatures mínimes molt suaus que en algunes localitats no han baixat dels 10ºC: València, 12.1ºC; Barx, 10.8; Torís, 10.5; Aeroport de València, 10.3; Xàtiva, 10.1; Alcoi i Sagunt, 9.8; Mirarmar, 9.3ºC; i Oliva, 9º.