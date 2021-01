Jorge Javier Vázquez define a Anabel Pantoja: "Es una cantamañanas con gracia; tiene morro para dar y tomar"

A finales de diciembre un micro abierto dejó claro que no era oro todo lo que relucía en la relación profesional entre Jorge Javier Vázquez y Anabel Pantoja, algo que en los sucesivos programas se ha visto recrudecido hasta que la colaboradora le espetó un "Yo sé que ya no me miras con buenos ojos" al presentador en su regreso a Sálvame.

Aquello derivó en una ristra de comentarios con más o menos malicia que se intercambiaron en plató, desde un "Entiendo que es más cómodo estar en Canarias con tu chico, pero a tu edad deberías estar todos los días llamando y deseando que te den trabajo" del catalán al "No quiero desvelar cosas que pasan detrás de cámara pero, ¿qué quieres que haga si me dicen que tengo que venir un día a la semana? ¿Qué se supone que debo hacer el resto de días?" de la sevillana.

Entre consejos escondidos en respuestas capciosas ("Esto no es porque seamos muchos, aquí viene la persona que más trabaja", le dijo Jorge Javier) y palabras que vienen a decir que Telecinco no lo es todo ("Me conformo con el mar, una cerveza y un asadero con mis amigos. Y quiero dejar claro que cuando salgo de aquí sigo teniendo otros trabajos y no solo son las redes sociales", explicó Anabel), quedó patente que su relación no pasa por su mejor momento.

Y ahora el conductor de Sálvame, en su columna para la revista Lecturas, ha querido pasar factura a la sobrina de Isabel Pantoja, aunque en sus propias palabras haya "logrado liberarse de la alargada sombra de su apellido" y se haya "convertido en un personaje por méritos propios".

Pero una de cal y otra de arena. Primero, porque el periodista de 50 años cree que la influencer de 34 está cayendo en errores y comportamientos desleales y mentirosos, "siguiendo esas características tan poco edificantes que definen a su tía", aunque cree que esta clase de personajes ("caprichosos, contradictorios y con su puntito de soberbia") son fundamentales.

Con el apodo de Pantojita, Jorge Javier se refiere a Anabel como "poco disciplinada y propensa a escatimar esfuerzos en lo que se refiere al cumplimiento de sus obligaciones laborales". "En realidad es una cantamañanas con mucha gracia, que al final es lo que la salva", argumenta.

Después de alabarla por su uso de la tecnología y describirla como "producto de un relato de García Lorca una tarde que se encontraba juguetón", el presentador considera a la prima de Kiko Rivera una "mujer de costumbres arraigadas siempre y cuando no le impidan hacer lo que a ella le da la gana", porque entonces "se salta la ley y hace su trampa".

"Pantojita ha nacido para folclórica flamencona, pero, aunque tiene voz y gracia para desenvolverse, no posee la suficiente para llenar un escenario", concluye Jorge Javier, que sin embargo aduce que Anabel "tiene morro para dar y tomar" con la idea de dorarle la píldora en la última frase (o va con segundas): "Nos encontramos ante un personaje que nos va a dar muchas tardes de gloria".