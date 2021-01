L'acomiadament en l'EMT pel frau va ser improcedent

Un jutjat ha declarat improcedent l'acomiadament de Celia Zafra, exresponsable d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València, a la qual la direcció de la companyia pública va culpar d'enviar documentació als estafadors que es van apoderar de 4 milions d'euros al setembre de 2019.

En concret, el Jutjat social número 1 de la ciutat ha estimat la demanda de Zafra contra el seu acomiadament i ha condemnat a l'EMT a la seua readmissió –amb el cobrament de 158 euros diaris des que va ser acomiadada– o a l'abonament d'una indemnització de 199.000 euros.

L’exempleada va ser acomiadada al setembre de 2019 després d'haver-se detectat una estafa superior a 4 milions d'euros en aquesta companyia. La direcció de l'EMT va acusar aquesta empleada d'haver enviat un document a un tercer, amb signatura dels apoderats, i vulnerant el deure de confidencialitat i custòdia propi de la seua funció directiva.

L'estafa, que va seguir la tècnica coneguda com a frau del CEO, es va produir just dies després d'ingressar-se 19 milions d'euros d'un crèdit del Banc Europeu d'Inversions (BEI) per a la compra d'autobusos. Els suposats estafadors van remetre correus electrònics a la responsable d'Administració de l'empresa (acomiadada després d'aquests fets) fent-se passar pel president de l'EMT, el regidor Giuseppe Grezzi, per a sol·licitar fins a huit transferències a un compte del Bank of la Xina a Hong Kong.

Mitjançant aquest procediment, els estafadors es van apoderar d'un import total de 4.040.000 euros, i pretenien continuar amb l'operativa, que finalment va ser detectada.

Segons consta en la sentència que revoca aquest acomiadament, “resulta difícil afirmar que la treballadora pretenia ocultar a l'empresa que havia remés documents contenint les signatures dels apoderats, quan va manifestar que havia remés els DNI d'aquests, document que, òbviament, també conté les seues signatures”.

Conclou el jutge que “no sembla raonable, ponderat, ni ajustat al criteri de proporcionalitat que ha de regir el règim disciplinari de l'empresa, la imposició de la màxima sanció a qui ha vingut prestant serveis per a l'entitat durant més de quaranta anys sense haver incorregut en cap infracció laboral”.

L'alcalde de València, Joan Ribó, va afirmar ahir que la fallada judicial “era esperable” ja que aquest tipus de decisions “no és infreqüent” en aquesta classe d'instàncies judicials. Ribó va indicar que l'EMT i el Consistori estudien què fer a partir d'aquesta sentència i tenint en compte que “hi ha cinc dies hàbils per a recórrer”.

Així, va assenyalar que “encara no hi ha presa” una decisió sobre aquest tema i va apuntar que existeixen “tres vies” d'actuació: el recurs, la readmissió i la indemnització. Preguntat per si manté la seua confiança en el regidor de Mobilitat Sostenible i president de l'Empresa Municipal de Transports, Giuseppe Grezzi, l'alcalde la va ratificar. “He mostrat la meua confiança en el regidor Grezzi i continue mostrant el mateix nivell que mostrava fins a aquests dies. La mateixa confiança en el regidor Grezzi”, va afirmar.

Des de l'oposició, la portaveu del grup popular, María José Catalá, va reclamar un consell d'administració urgent de l'EMT, així com la dimissió del regidor de Mobilitat i president de l'empresa per la seua “falta de diligència” en la gestió. “Ara, aquest castell de naips que van muntar per a eludir la responsabilitat política se'ls enfonsa”, va apuntar, perquè la sentència “suposa un nou pal econòmic a l'EMT, que ja ha assumit el forat dels 4 milions i les despeses en advocats que no han servit per a res”, va criticar.

El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de València, Fernando Giner, va assegurar que la directiva acomiadada “és una víctima més” de les polítiques de l'alcalde i de l'edil Giuseppe Grezzi, que considera que queda com a “responsable polític” d'eixa estafa.

Una suplantació d'identitat

Els estafadors, que van operar des de Hong Kong, van suplantar la identitat del regidor Giuseppe Grezzi per a convéncer a l’exempleada que havia de realitzar una sèrie de transferències, suposadament per a comprar autobusos xinesos.