Detinguts tres menors per una violació grupal en un garatge de València

El toc de queda nocturn estava a punt de començar i ja poca gent quedava pels carrers. El rellotge marcava aproximadament les 21.30, per la qual cosa en mitja hora els ciutadans de la comarca de la Ribera havien d'estar ja ficats a les seues cases. Una adolescent de 15 anys estava camí de la seua. Li acompanyava un xic que, segons Levante-EMV, li agradava. Anaven junts al mateix institut. Aquest li va proposar fer una parada en el garatge d'una finca d'habitatges on guardava la seua moto. La jove va accedir. Quan van entrar, els esperaven altres dos xics.

Els tres tenien entre 14 i 17 anys. Una vegada dins, segons li contaria després la xica a la Policia, la van violar en grup. La jove va poder escapolir-se dels seus agressors gràcies a l'ajuda d'un veí que en un moment donat va entrar al garatge i va descobrir el que estava ocorrent.

Aquests fets van tindre lloc el dissabte passat. La xica, quan va aconseguir arribar a la seua casa, va contar als seus pares el que acabava de viure. Els progenitors la van acompanyar fins a l'hospital perquè li feren una revisió i, després, van anar fins a comissaria per a denunciar els fets.

Els tres menors, segons el que va denunciar l'adolescent, van participar en la violació i van actuar de manera intimidatòria, i fins i tot violenta. Després de tindre constància dels fets, els agents van citar als menors per a prendre'ls declaració.

Segons va avançar el mateix mitjà local, aquests van negar els fets, encara que amb diferents versions: els dos que suposadament esperaven en el garatge van assegurar que ni tan sols estaven allí, mentre que el de la moto (el que anava amb la jove) va assegurar que precisament van ser els altres dos els que van mantindre relacions sexuals amb la xica que, va assegurar, van ser consentides.

Després d'aquests testimonis, van ser detinguts i posats en mans de la Fiscalia de Menors, que va sol·licitar a la jutgessa encarregada del cas el seu internament en règim tancat, extrem que ahir la magistrada va acceptar.

Les violacions grupals a menors d'edat preocupen especialment a la Comunitat Valenciana. El passat octubre, una altra menor va ser violada a la Safor per un grup format per diversos majors d'edat i un menor. A més, com sol ocórrer en bastants casos de violacions múltiples, l'escena va ser gravada. En aquest cas, la jove hauria sigut drogada prèviament per a deixar-la atordida.

Abans, eixe mateix mes, en una localitat de la Vall d’Abadia una altra jove de tan sols 14 anys hauria patit una altra violació en grup en la qual, en aquesta ocasió, va arribar a haver-hi fins a huit detinguts, entre ells un home de 32 anys. La xica havia acudit a una festa d'aniversari, però la nit va acabar de la pitjor de les maneres.

Al juliol de l'any passat, una altra adolescent de 15 anys, que mai abans havia mantingut relacions sexuals, va ser portada a un terrat d'un municipi costaner de València després d'haver begut alcohol, on va ser sotmesa a dues agressions sexuals per part de dos menors de 17 anys mentre uns altres allí presents, que sí que tenien més de 18 anys, els ovacionaven.

Segons les dades recopilades pel portal Geoviolenciasexual, des de l'any 2016 fins l'any passat, es van registrar 211 agressions sexuals múltiples a Espanya: 20 d'elles van tindre lloc en 2016, 13 en 2017, 65 en 2018, 86 en 2019 i 27 en 2020.

Per comunitats autònomes, tres destaquen amb el major nombre de casos en aquests quatre anys. A Andalusia es van conéixer un total de 38 agressions sexuals múltiples des de 2016 (el 18% dels casos documentats). Li segueixen, amb 37 casos, Catalunya (el 17,5%) i, amb 35, la Comunitat Valenciana (el 16,6%), de nou segons les dades de Geoviolenciasexual. Només en aquestes tres comunitats es concentren més de la meitat de tots els casos de la base de dades (110 dels 211, és a dir el 52,1%).