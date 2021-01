Así se vivió desde dentro la explosión del edificio en Madrid: "No sé si me van a poder rescatar"

Parte de un edificio situado en el número 98 de la calle Toledo de Madrid explotó minutos antes de las 15.00 horas de este miércoles, dejando hasta el momento cuatro víctimas mortales -una de las cuales era el técnico que estaba operando la caldera del edificio- y una decena de heridos.

Las cuatro últimas plantas del edificio quedaron destrozadas. La deflagración, posiblemente de gas, provocó daños materiales muy importantes en este bloque de cuatro plantas, al parecer perteneciente al Arzobispado de Madrid, situado cerca una residencia de ancianos, un colegio y una iglesia.

Un sacerdote, que se había quedado atrapado en el interior del edificio, ha grabado un vídeo en el que muestra el estado catastrófico en el que quedó el inmueble tras la explosión de gas. "Ha habido una explosión en una tubería de gas y me he quedado atrapado en el edificio. No sé si me van a poder rescatar", se escuchar decir al religioso.