César Carballo, en 'Horizonte': "Me sorprende que Fernando Simón siga en su cargo, no ha dado ni una"

Este miércoles, y como estaba anunciado, Horizonte saltó de Telecinco a Cuatro, dejando sitio para la comedia Love is in the air. Sin embargo, el contenido del formato no varió, y siguió vertebrado por la COVID-19. En un momento en el que los datos de contagios en toda España son cada día más alarmantes y menos halagüeños, ¿Qué se debería hacer?

Para el doctor César Carballo, colaborador habitual en este y otros programas de televisión, solo se podría evitar otro confinamiento si se acelerara de manera estrepitosa el proceso de vacunación. El experto citó el modelo de Israel pero, según Carmen Porter, este no se podría aplicar en España debido a la falta de medios económicos.

La tasa de positividad en los PCR de España es de un 20%

Rechazada esa hipótesis, el confinamiento parece inevitable. Sin embargo, Carballo defiende uno más llevadero que el del año pasado, en el que se pueda salir a los parques y a hacer deporte, pero en el que se cierren los espacios cerrados. "Vamos a ir a peor en las próximas semanas. Estamos con una positividad de las PCR por encima del 20% (de cada 5 personas testadas, 1 resulta infectada)", dijo, justificando el confinamiento.

Respecto a lo que observa como trabajador de un hospital, explicó: "La situación es parecida a la de marzo, con brotes similares. Los compañeros de cuidaos intensivos ya hablan de que quedan pocas camas, y ya se están empezando a cancelar cirugías de oncología, lo que se va a traducir en mortalidad y en empezar a hacer triaje en los ingresos de nuevo".

Entonces, el doctor afeó la falta de toma de medidas por parte de las instituciones. "Hemos pedido el control, esto está in crescendo, venimos repitiendo los mismos errores desde marzo. Me sorprende que el Doctor Simón siga en su cargo, no ha dado ni una. Por mucho que aluda a la responsabilidad individual, debería tomar medidas contra lo que puede pasar: lo primero es cerrar Gibraltar y lo siguiente cerrar de manera seria los vuelos con Reino Unido y otros lugares originarios de nuevas cepas", concluyó.