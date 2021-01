El emotivo recuerdo de Rosario Flores a sus padres y su hermano en 'El hormiguero': "Ellos son mis ángeles"

El hormiguero contó este miércoles con la visita de Rosario Flores, que recibió de manos de Pablo Motos la tarjeta de 'El Club Platino' tras superar las diez visitas al programa, al que llegó montada en un descapotable y que celebró con el clásico vídeo resumen de sus apariciones en el espacio de Antena 3.

Además, la cantante acudió para presentar el videoclip de su nuevo single, Te lo digo todo y no te digo na, que fue dirigido por Pedro Lazaga, su pareja. El título "surgió de un comentario de uno de mis músicos", afirmó Rosario.

"Me han dicho que en la grabación del videoclip te pusiste mala", señaló Motos, a lo que la artista le contestó que no fue "del virus sino enferma normal y no tuve tiempo de ensayar las coreografías".

Y recordó que "por la noche, antes de la grabación del videoclip, le recé a mis tres ángeles, que son muy grandes, que por favor me dieran fuerza para hacerlo". El presentador, sorprendido, le preguntó: "¿Quiénes son tus ángeles?".

Flores le contestó: "Mi padre, mi madre y mi hermano: ¿Quiénes van a ser? Claro...". El valenciano quiso saber si "cuando hay una cosa así les pides a ellos", a lo que la cantante le respondió que "les pido todo el rato".

"Y me dicen que soy muy pesada y que no les pida más cosas", afirmó entre risas la invitada. "Hoy he venido con ese nervio de quedar bien y le he pedido a mi madre que no me pasara nada para estar aquí", añadió.

Tras la entrevista, y antes de las diferentes secciones de El hormiguero, Flores cantó en directo en el plató del programa su nuevo single, acompañada por sus músicos.